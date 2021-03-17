黃天牧：2021監理科技三管齊下 展現新時代典範

金管會主委黃天牧今（17）日上午參加金融總會監理科技黑客松頒獎典禮時表示，後疫情時代，數位轉型一定要做下去，尤其是金管會要「把心打開」 ，先有心才有力。監理與技術層面上跟以前已大不同，先有心才有力，要三管齊下推動監理科技，展現新時代的典範。

金融科技日新月異，黃天牧舉前天金管會官員在周一立法會財委委員會被立委考倒，包括Clubhouse、區塊錬、NFT「非同質化代幣」（Non-Fungible Token）等等，有官員認不得NDF，他說「不要怕自己不懂，怕自己不願意去學」，他也說學海無涯，金管會不可能每個都懂，但總落後業者不太好，何況要做政策上的監理，更要符合社會期待。

他也首度感謝前二任金管會主委李瑞倉與顧立雄，在金融監理沙盒上的努力，讓許多金融科技實驗得以落地。金管會面對後疫情時代，許多典範的移轉， 監理與技術層面上跟以前不一樣了，「要把心打開」，去思考制度的變換。金管會雖然人力資源有限，但結合金融周邊單位一起來繼續努力下，初期不可能大開大闔 ，但要一步一腳印堅持下去，朝監理科技方向去努力。

他提及金管會今年推動數位監理三路並進，一是目前存保公司已完成純網銀監理系統開發，將配合純網銀開業正式上線；二是由集保公司辦理的票券數位監理平台也將在今年6月正式啟用，三是聯徵中心第二資料庫10月底完成建置，明年將會正式上路。金管會後續也將持續推動銀行業的數位監理申報作業，除被動接受金融機構申報外，也可以透過應用程式界面API主動擷取資料，運用人工智慧機器學習及大數據分析，做到即時監理，有效降低潛在的風險影響程度。

台灣票券市場日交易超過3千億元，比股市單日成交總值還高的市場，參與者超6,000家企業，金管會去年8月委託建置「票券金融公司數位監理申報機制」，要將不同平臺的資料整合到數據倉儲當中，透過即時、多維度與視覺化的分析，讓監管單位能以大數據來即時管理市場狀況。新的票券數位監理機制預計6月上線，未來也可能推廣到銀行、保險等其他金融業務的監理。

金管會也將研議訂定金融市場跨機構或跨市場客戶資料共享的相關規範。比如，聯徵中心正規畫建置聯徵中心第二資料庫，也會如期在今年10月建置完成，並提供給符合資格條件的金融科技業者運用。