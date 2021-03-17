一銀66％行員年薪破百萬元 MA首年即上看百萬

第一銀行統計，在全行現職行員（不含海外就地僱用人員）中，高達66％的行員年薪超過100萬元，其中MA（儲備核心人才）進行首年年薪即上看100萬元，外派年薪則上看250萬元。

為延攬更多優秀人才，今（17）日由第一銀行董事長邱月琴、總經理鄭美玲親自帶隊，出席台灣大學「第一銀行儲備核心人才（MA）計畫」說明會，同樣都是台大校友的邱月琴與鄭美玲，也在現場和學弟妹們分享寶貴經驗。

一銀MA招募計畫從2005年開始到現在已邁向第17年，每年均吸引近千人踴躍報名。主要是因為一銀在全球各地共有40個海外據點，為公股行庫之冠，外派機會多，也成為眾多求職者的目標首選，且薪資條件在金融同業中具有相當競爭力，MA進行首年年薪即可上看百萬元。

一銀表示，過去16年來培育約350位MA，其中近50位已擔任主管職位，分布在國內、海外分行及總行單位。今年預計招募50名MA，報名期間自即日起至4月6日止，為因應國際化及雙語分行的趨勢，也歡迎具備英、日、法、德、西班牙語等多元語言能力的人才加入第一銀行。

另外，為支持國旅、振興經濟，一銀持續推動員工「休假旅遊補助方案」， 2021年度更加碼提高旅遊補助金額「休滿7天補助5,000元，休滿10天補助7,500元，休滿14天補助10,000元」，不僅最高補助金額達萬元，還是自2009年實施以來新高標準。一銀表示，期望透過完善的福利措施，鼓勵員工積極利用休假規劃旅遊等休閒活動來調劑身心，進而提高工作效率。