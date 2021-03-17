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【教授告官／下】退休公務員到大學占缺 是不是肥貓法律也難辨

近20年遊覽車重大死傷回顧 必知自保訣竅

遊覽車撞山 富邦壽、國壽已各理賠1,150萬元與410萬元

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

蘇花公路於昨(16)日發生遊覽車撞山車禍事故造成6死39傷，富邦人壽國泰人壽均已宣布啟動理賠，富邦人壽與國泰人壽各有4名與2名保戶身故，富邦人壽已賠付1,150萬元，國泰人壽則先賠付410萬元，其他傷者醫療費將另計。

富邦人壽表示，已迅速掌握此起重大事故傷亡名單，經查共有8名富邦人壽保戶，包括4名傷者與4名身故者，身故總保額約新台幣1,150萬元。富邦人壽於第一時間啟動重大事故關懷服務，採快速理賠處理、加速審核作業，業務同仁亦主動前往慰問家屬、表達關心，並協助後續相關事宜，幫助保戶與其家屬安度難關。

國泰人壽亦表示，此次意外事件，國泰人壽於事故當晚即掌握保戶傷情，身故保戶共2人，傷者保戶21人，身故保險金合計約410萬元，21名傷者則視醫療所需另計。國壽第一時間已組織關懷小組，由國壽同仁關懷慰問家屬並同時展開「主動快速理賠」服務，對於已知悉之傷亡保戶，由服務同仁主動聯繫確認受益人帳戶資訊後進行理賠給付，今日(3/17)已將2位身故保戶之身故理賠金交付至受益人手上。國泰人壽對此重大意外事件除表達遺憾，並即刻啟動主動快速理賠機制，祈願此次事故損害能降到最低，傷者及家屬能儘速復原。

國泰人壽 富邦人壽 理賠

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