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蘇花遊覽車事故6死39傷 兩大壽險快速理賠逾1500萬
蘇花公路昨發生遊覽車撞山車禍事故造成6死39傷，壽險公司立即開始清查傷亡名單，並且啟動快速理賠，目前初估兩大壽險公司皆有保戶在這次事故中身故，兩大壽險理賠金額超過1500萬元。
富邦人壽表示，昨天事故傷亡名單經查共有8名富邦人壽保戶，包括4名傷者與4名身故者，身故總保額約1150萬元。第一時間啟動重大事故關懷服務，採快速理賠處理、加速審核作業，業務同仁亦主動前往慰問家屬、表達關心，並協助後續相關事宜，幫助保戶與其家屬安度難關。
國泰人壽也表示，昨於事故當晚即掌握保戶傷情，統計身故保戶共2人、傷者保戶21人，身故保險金合計約410萬元，21名傷者則視醫療所需另計。國泰人壽即刻啟動主動快速理賠機制，對於已知悉的傷亡保戶，由服務同仁主動聯繫確認受益人帳戶資訊後進行理賠給付，今日已將2位身故保戶的身故理賠金交付至受益人手上。
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