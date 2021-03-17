新台幣早盤貶3.7分 一度觸及28.3元

新台幣今（17）日早盤以28.25元兌1美元，升值1.3分開出，台股以小跌0.18點開出，新台幣早盤由升值轉為貶值，一度觸及28.3元兌1美元價位，貶值3.7分。

美股道瓊工業指數下跌127.51點，收在32,825.95點，跌幅0.4%；標普500指數下跌6.23點，收在3,962.71點，跌幅0.2%；那斯達克綜合指數上漲0.1％，收在13,471.57點；費城半導體指數上漲1.3%。

美股周二漲跌互見，台股早盤以16,312.98點開出，下跌0.18點，早盤一度下滑至16,279.33點，新台幣在以升值開出後，最高達28.245元兌1美元，升值1.8分，最低則是28.3元兌1美元，貶值3.7分。