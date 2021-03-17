聽新聞
test
0:00 / 0:00
新台幣早盤貶3.7分 一度觸及28.3元
新台幣今（17）日早盤以28.25元兌1美元，升值1.3分開出，台股以小跌0.18點開出，新台幣早盤由升值轉為貶值，一度觸及28.3元兌1美元價位，貶值3.7分。
美股道瓊工業指數下跌127.51點，收在32,825.95點，跌幅0.4%；標普500指數下跌6.23點，收在3,962.71點，跌幅0.2%；那斯達克綜合指數上漲0.1％，收在13,471.57點；費城半導體指數上漲1.3%。
美股周二漲跌互見，台股早盤以16,312.98點開出，下跌0.18點，早盤一度下滑至16,279.33點，新台幣在以升值開出後，最高達28.245元兌1美元，升值1.8分，最低則是28.3元兌1美元，貶值3.7分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言