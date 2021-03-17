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合庫金資產突破4兆元 開闢多元獲利新動能

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
合作金庫2020年資產規模年成長10.9%，更首度突破4兆元大關，創歷史新高，圖為合庫金董事長雷仲達。圖/合庫金提供
合作金庫2020年資產規模年成長10.9%，更首度突破4兆元大關，創歷史新高，圖為合庫金董事長雷仲達。圖/合庫金提供

合庫金（5880）2020年資產規模年成長10.9%，首度突破4兆元大關，創歷史新高；淨值年成長4.57%，亦同步創下歷史新高水準，稅後淨利為新台幣171.35億元，較調整後稅後淨利目標大幅成長18.96%，但仍較2019年實際獲利微幅減少約2.71%，每股盈餘（EPS）為1.24元。

合庫金昨（16）日舉行法說會，由金控董事長雷仲達主持，公布去年經營績效；在ROE及ROA分別為7.38%及0.43%，在金融市場大幅波動下持續擴大營運基磐，創造穩健獲利表現。

主要核心子公司合庫銀行，2020年稅後淨利為148.97億元，較前年衰退6.87%，主要原因為提升資產品質而增提呆帳費用，另存放款業務營運量持續增加，使獲利減幅縮小至10%內。

2020年底逾期放款比率為0.29%；備抵呆帳覆蓋率為430%；第一類資本比率由2019年的11.16%提升至12.91%；資本適足率（BIS）亦提高為15.39%，顯示資產品質穩健。

去年七家子公司全數獲利，其中證券及人壽子公司稅後淨利均創下歷年新高，分別成長106%及47%，除銀行外之六家子公司獲利貢獻占比已提高至15%，顯示多元獲利效能已漸顯現。

面對純網銀來勢洶洶挑戰，以及順應金融科技浪潮，合庫金控持續加速數位轉型速度及優化客戶體驗，包含推出行動投保及手機門號轉帳等服務，並於去年11月推出「金庫幣」平台，透過結合旗下銀行、證券及人壽子公司業務，以點數累積方式回饋客戶，使客戶在虛擬及實體通路皆能享受完整且多元化服務。

合庫金

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