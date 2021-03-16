散戶人民幣存款睽違逾1年回溫 央行官員估人行喊話影響

一家電子大廠大舉增持人民幣、散戶也搶進加碼，使國銀人民幣存款餘額止跌回升。中央銀行今（16）日公布，2月銀行人民幣存款餘額為人民幣2,464.38億元，創近一年新高，月增人民幣27.85億元。

央行統計顯示，2月底外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額為人民幣2,099.91億元，月增人民幣2.05億元，國際金融業務分行（OBU），2月底人民幣存款餘額為人民幣364.47億元，月增人民幣25.8億元。

央行外匯局副局長陳婉寧說明，2月DBU的人民幣定存減少、活存增加，個人戶與法人戶存款均為增加，且法人戶的增加金額大於個人戶。

央行統計顯示，2月個人戶的人民幣存款，創下14個月來首度增加的紀錄，陳婉寧推測，原因可能是散戶看好中國大陸的經濟前景與匯率走勢，加上中國人民銀行近期不斷釋出「將重返強勢人民幣」的訊息，使民眾增持人民幣的意願增強。

另外，法人戶人民幣存款增加主因有三，包括貨款收入匯回、壽險業匯回國外投資款，以及機構投資人SWAP（換匯交易）到期後收回人民幣資金。

2月國銀人民幣存款止跌回升，有一個關鍵主因，那就是一家電子業客戶大舉增持人民幣。

陳婉寧透露，OBU裡有家電子業客戶「增加很多人民幣存款」，光是這一家客戶就貢獻了人民幣26億元，這家電子業客戶把美元資金轉換成人民幣後，暫時放在活存裡，應該是「有特別的用途」。

央行表示，統計至今日，各天期人民幣定存專案最高水準，1個月期為永豐銀行，利率為3.05%，3個月、6個月期為高雄銀行的2.3%，9個月期利率為日盛銀，利率1.8%，1年期為台中銀，利率2.3%。

陳婉寧分析，「和1月底相較，3個月與6個月期利率分別上調0.3和0.1個百分點，其他天期不變。」