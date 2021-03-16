投資型保單大熱賣 銀行賣贏壽險2.2倍

投資型保單銷售大熱！前二月初年度保費收入年增98%，佔全險初年度保費收入亦從去年的19.2%翻倍成長至43%。壽險公會表示主要是受惠於金融市場表現突出，美、台股持續創新高，投資意願熱絡，刺激民眾購買意願，其中銀行通路賣出投資型保單是壽險公司的2.2倍。

據壽險公會統計，今年1~2月業績，總保費收入4,434億元，年減13.4%，初年度保費收入年減11.6%；投資型保險商品初年度保費收入584餘億元，佔全險初年度保費收入之43%，2020年同期投資型保險初年度保費收入則僅占19.2%。

壽險公會二點說明。一是傳統型保險商品部分，利變型壽險因宣告利率走低，買氣持續低迷，又，考量清償能力之影響，業者於去年度陸續停售失能扶助險，本年度二月份傳統型初年度保費收入相較去年同期減少37.7%。

至於投資型保險商品部分，受惠於金融市場表現突出，美、台股持續創新高，投資意願熱絡，刺激民眾購買意願，致本年度二月份投資型初年度保費收入相較去年同期增加98.4%。

此外，初年度保費收入各個通路業績分別為壽險公司本身行銷體系487億元佔35.84%；銀行經代保代通路753億元佔55.45%；傳統保險經紀人、保險代理人僅118億元佔8.72%。銀行經代保代通路之初年度保費收入占率高於壽險公司自身行銷體系通路。

若以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司自身行銷體系通路之比率為2.22：1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。