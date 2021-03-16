國泰世華金融服務站試辦服務破萬人 今年擴大辦理

國泰世華銀「金融服務站」今（16）日宣布試辦成功，過去一年服務上萬民眾，未來除了全聯福利中心外，將擴及至置地廣場桃園」的人氣水族館Xpark旁與連鎖量販店「愛買」等生活場域。

國泰世華銀於去年(2020)2月中攜手全聯福利中心推出「國泰世華金融服務站」，打破傳統銀行時間與空間的限制，將服務時間延長至晚上9點，不僅創下銀行業先例，亦為金管會「銀行申請業務試辦作業要點」核准首件試辦案。

國泰世華銀表示，截至目前為止服務站總服務人數已突破1萬名，前三大申辦業務分別為信用卡申辦、網路銀行App申辦以及開戶申請收件，其中當機動點進駐到鄰近無分行的區域時，開戶申請收件數相較於在一般區域駐點時高出近2成，自發性推薦親友前來諮詢的比例也自開辦初期的6%上升至16%。

在歷經長達10個月試行後，於去年12月底獲金管會核准正式開辦，並於今年正式擴大駐點範圍，未來除了將加速腳步在更多的全聯門市提供服務，3月起於「置地廣場桃園」的人氣水族館Xpark旁與連鎖量販店「愛買」等生活場域，亦能看到金融服務站的身影，提供更多民眾便捷的金融服務。

國泰世華金融服務秉持「鄰」距離精神，金融服務站於試辦期間積極深入不同社區型態，如：住宅區、工業區及商業區，觀察不同社區對金融需求的差異，並進駐分行密度較低的區域，補足金融服務缺口。

國泰世華銀行鄭有欽資深副總經理表示，去年設立金融服務站的初衷是希望在科技時代來臨下，讓還沒有接觸到數位金融的民眾也能體驗其便利性，同時讓金融主動走入客戶的生活場域。服務站推出至今，除了天母的長駐點外，兩組機動點深入全台一共走過33家全聯門市，我們成功的在分行之外的場域服務超過1萬名客戶，也獲得客戶們回饋與肯定。獲准正式開辦後，未來除了積極向金管會申請開放更多業務服務項目，更將持續拓展服務站足跡至全台每一個需要。