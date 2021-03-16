央行神隊友進場 匯市爆量貶值

中央銀行「神隊友」進場，台北匯市今（16）日罕見出現爆量貶值行情。匯銀主管指出，壽險業與投信業ETF海外投資款聯手匯出，使新台幣匯率開高走低，終場貶值2分，收在28.263元，為近一周新低，因美元需求明顯增溫，匯市一日便爆出高達21.62億美元的成交巨量。

根據中央銀行統計，今年以來至今日為止，美元指數累計上漲2.25%，不畏美元走勢持堅，新台幣持續站穩「最強亞幣」寶座，今年升值0.87%，人民幣也升值0.57%。

匯銀主管表示，因經濟基本面佳，新台幣和人民幣成為「唯二」對美元升值的貨幣。

今年以來，淪為「最弱亞幣」的日圓至今重貶5.62%，我國主要貿易對手國韓元重挫3.84%，星元也貶值1.91%。

新台幣匯率今日開高走低、先升後貶，但並非央行進場調節的結果，匯銀主管透露，央行近期甚少進場著墨，匯市交易已回歸市場機制。

對於新台幣匯率再度上演豬羊變色戲碼，主要是上午缺乏美元買盤，加上出口商進場拋匯，使新台幣匯率升值，盤中最高升抵28.18元，最多升值6.3分。不過，匯市午後風向丕變，壽險、投信ETF等海外投資款項匯出需求大舉湧現，美元需求大於供給，使新台幣匯率趨貶。

「金融業海外投資款匯出很多，市場美元買盤多於賣盤，老大（央行）不需要調節，作壁上觀即可」，匯銀主管說。

匯銀主管說，相較於過去動輒大舉匯出匯入，外資近期資金動向不明，對匯市的影響並不顯著。證交所資料顯示，外資今日賣超台股近12億元，連兩日賣超約41億元。

展望後市，匯銀主管說，近期外資動向不明，市場交易主力轉為進出口商的實質需求與金融業海外投資款，估計短期內，新台幣匯率將位於28.1~28.3元區間波動整理。