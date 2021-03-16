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金管會提醒業務員不得慫恿保戶隱匿病情 最重停業一年

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
金管會提醒消費者投保健康險時，要留意六大重要約定事項以外，應據實回答保險公司於要保書上之書面詢問，即健康告知事項，以避免投保後被發現告知不實遭保險公司解除契約而衍生消費爭議。示意圖／Ingimage
金管會提醒消費者投保健康險時，要留意六大重要約定事項以外，應據實回答保險公司於要保書上之書面詢問，即健康告知事項，以避免投保後被發現告知不實遭保險公司解除契約而衍生消費爭議。示意圖／Ingimage

金融監督管理委員會今（16）日宣導提醒民眾投保健康險時，一定要善盡告知義務，「過去5年內曾患有高血壓、癌症等疾病」，或「近2個月有因受傷接受醫師治療、診療或用藥之情形」等情形，若有隱匿未告知又帶病投保，即使超過2年，保險公司不得解除契約，但仍然可以對舊病不賠！而保險業務員若慫恿保戶違反告知義務，可能會被懲處3個月以上一年以下停止招攬，保險業最重可被罰1,200萬元。

金管會提醒消費者投保健康險時，要留意六大重要約定事項以外，應據實回答保險公司於要保書上之書面詢問，即健康告知事項，以避免投保後被發現告知不實遭保險公司解除契約而衍生消費爭議。保險局副局長王麗惠表示，保險業不得慫恿保戶違反告知義務投保健康險，若有違規可依保險法175條之一，處罰保險業60萬元到1,200萬元罰金。

業務員本身部份，王麗惠亦表示，依管理規則第19條之二訂定，業務員若唆使要保人或被保險人對保險人為不告知或不實之告知；或明知要保人或被保險人不告知或為不實之告知而故意隱匿。其行為時之所屬公司應依法移送偵辦外，並應按其情節輕重，予以三個月以上一年以下停止招攬。

保險局亦提醒投保健康險要留意六大重點：一、審慎評估自身需求及經濟能力；二、注意投保商品之類型；三、疾病及醫療等名詞定義；四、等待期間；五、除外責任，以及六、給付上限等重要約定事項外，應據實回答保險公司於要保書上之書面詢問（即健康告知事項），以避免投保後被發現告知不實遭保險公司解除契約而衍生消費爭議。

金管會表示，保險契約係基於最大誠信原則，由要保人與保險公司雙方訂定對價平衡的契約，要保人及被保險人應於投保時，依各要保書訂立的書面詢問善盡告知義務，如是否有「過去5年內曾患有高血壓、癌症等疾病」，或「近2個月有因受傷接受醫師治療、診療或用藥之情形」等情形，讓保險公司知悉保戶的健康狀況，進而評估相對應的風險，如要保人或被保險人之告知內容有隱匿、遺漏不為說明或為不實之說明，足以變更或減少保險公司對於危險之估計者，依保險法第64條規定，保險公司得於知有解除原因1個月內，或契約訂立2年內，解除契約。

另被保險人帶病投保且未據實告知，即使保險契約訂立後超過2年，保險公司不得解除契約，惟依保險法第127條規定，保險公司對投保前已發生之疾病仍不負給付保險金之責任。 因此，為避免保戶投保時有未就要保書的書面詢問據實告知，而遭保險公司解除保險契約之情事，金管會再次提醒消費者於投保健康保險時應誠實告知健康狀況，以避免與保險公司發生相關的理賠爭議，有效分散未來的風險。

保險金 金管會

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