金管會開放「微分行」 金融服務站營業至晚上9時　

大部分銀行分行多營業至下午3點半，為讓金融服務更貼近民眾，國泰世華銀去年2月向金管會申請試辦，合作全聯推出「金融服務站」，服務時間延長至晚上9點，經歷近10個月試辦後，去年底獲金管會核准正式開辦。

國泰世華銀行資深副總鄭有欽表示，去年設立金融服務站，是希望讓金融主動走入客戶的生活場域，讓還沒有接觸到數位金融的民眾也能體驗其便利性，除天母的長駐點外，有兩組機動點深入全台一共走過33家全聯門市，今年正式開辦後將擴大駐點範圍。

據國泰世華銀統計，截至目前為止，金融服務站總服務人數超過1萬名，前三大申辦業務分別為信用卡申辦、網路銀行App申辦、開戶申請收件。其中當機動點進駐到鄰近無分行的區域時，開戶申請收件數相較於在一般區域駐點時高出近2成，自發性推薦親友前來諮詢的比例也自開辦初期的6%上升至16%。

「金融服務站」服務時間為中午12點至晚上9點，提供開戶申請收件、數位服務推廣與諮詢、信用卡申辦及優惠諮詢、自動化設備諮詢與教學等業務。國泰世華銀表示，去年4月機動點進駐羅東時，觀察到當地客群年齡較長，不少居民仍習慣將存款轉為定存，每次都要跑分行抽取號碼牌，花上近半天的時間，金融服務站人員便加強數位服務的教學，教導年長客戶使用網路銀行App和ATM完成定存以及各項功能，讓長輩更安心操作數位設備。

此外，金融服務站在假日也提供不間斷的服務，去年6月於汐止駐點時，一名客戶剛好在端午連假遇到網路銀行App鎖碼的問題，深怕需要等到連假結束後才有辦法到分行解鎖，幸好當時聽從朋友的推薦到金融服務站來諮詢，經過服務站人員的介紹得知使用ATM就能變更密碼，成功解決了他的困境。

國泰世華銀表示，金融服務站將於3月正式擴大駐點範圍，不僅增加機動點的數量，也將駐點範圍拓展到全聯以外的「置地廣場桃園」及「愛買」等生活場域，未來亦將規劃會更多服務項目。