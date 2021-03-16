快訊

蘇花公路遊覽車自撞山壁 4人無生命跡象、10餘人受傷

只撐了一年多！台灣第一家ibis宜必思酒店3月31日熄燈

外銀加速裁撤實體分行 國銀分行去年減2家剩3,403家

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

金融服務方式趨向多元，外資銀行加速裁撤分行，讓去年國銀的分行分支機構據點持續減少，據金管會銀行局最新統計，截至2020年底，國銀分支機構總數達3,403家，跟2019年底是3,405家為止，還減少2家。

銀行局副局長黃光熙表示，據統計，去年新增分行有7家，裁撤有9家，所以去年一年分行家數淨減少2家。新增7家是之前核准，去年才增設，包括陽信1家、北富銀5家、元大銀行1家。裁撤的包括花旗銀有3家、星展有5家及凱基銀1家。

外商銀行為何加速裁撤分行？銀行局副局長黃光熙表示，現在銀行對客戶金融服務方式很多元，經營方向上也有不同的取向與強項，服務據點配合他們的營運計畫與方針，金管會強調一定要加強及便利客戶需求，同時也要做好對現行從業人員安置等，需要有既定規畫。

另外銀行局也統計，去年應設未設的還有8個分支機構，包括去年有核准3銀行跟2家信合社，板信、三信各2分行及台中銀行1個分行，二家信合社有3個分舍，共計有8個分支據點。需要今年5月前完成設立，但也可來申請順延一年。此外2019年11月北富銀申請核准擬設8處分行據點，目前至今已設5處，還有3處待設立，最晚要在今年11月前要完成開業。

一年當中分行增減數跟核准數是不太一樣，今年核准可能明年才會設，中間有等待期的差距。今年目前為止，還沒有任何一家銀行來溝通打算裁撤分行送審。

金管會

相關新聞

金管會開放「微分行」 金融服務站營業至晚上9時　

大部分銀行分行多營業至下午3點半，為讓金融服務更貼近民眾，國泰世華銀去年2月向金管會申請試辦，合作全聯推出「金融服務站」...

佛心銀行一銀 員工休假14天可領1萬元旅遊補助金

新冠肺炎疫情衝擊旅遊產業，為支持國旅、振興經濟，第一銀行持續推動員工「休假旅遊補助方案」， 2021年度加碼提高旅遊補助...

併保德信籌資條件不符金管會期待 台新：已盡很大努力

台新金併保德信人壽案，金管會主委黃天牧昨直言，台新目前提出的籌資條件仍不符合金管會期待，資金來源不夠明確，並喊話台新「在...

英瑞17時重訊記者會 說明無法償債事宜

KY股監理引發關注，曾爆發弊端的英瑞-KY（1592）預計16日下午17時假證交所記者室召開重訊記者會，說明因帳上現金受...

神卡百百款 兆豐靠這招穩坐演唱會神卡寶座

搶當神卡，銀行推出各類優惠活動，讓卡友樂於辦卡更願意刷卡，有些推出海外高額回饋主打旅日神卡，有的搶當電商神卡，給予電商消...

合庫金今法說 獲利優於預期、業務穩健成長

合庫金控（5880）今（16）日下午舉行法人說明會，去（2020）年全年，合庫金獲利優於預期、資本適足率及資產品質穩健，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。