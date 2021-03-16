外銀加速裁撤實體分行 國銀分行去年減2家剩3,403家

金融服務方式趨向多元，外資銀行加速裁撤分行，讓去年國銀的分行分支機構據點持續減少，據金管會銀行局最新統計，截至2020年底，國銀分支機構總數達3,403家，跟2019年底是3,405家為止，還減少2家。

銀行局副局長黃光熙表示，據統計，去年新增分行有7家，裁撤有9家，所以去年一年分行家數淨減少2家。新增7家是之前核准，去年才增設，包括陽信1家、北富銀5家、元大銀行1家。裁撤的包括花旗銀有3家、星展有5家及凱基銀1家。

外商銀行為何加速裁撤分行？銀行局副局長黃光熙表示，現在銀行對客戶金融服務方式很多元，經營方向上也有不同的取向與強項，服務據點配合他們的營運計畫與方針，金管會強調一定要加強及便利客戶需求，同時也要做好對現行從業人員安置等，需要有既定規畫。

另外銀行局也統計，去年應設未設的還有8個分支機構，包括去年有核准3銀行跟2家信合社，板信、三信各2分行及台中銀行1個分行，二家信合社有3個分舍，共計有8個分支據點。需要今年5月前完成設立，但也可來申請順延一年。此外2019年11月北富銀申請核准擬設8處分行據點，目前至今已設5處，還有3處待設立，最晚要在今年11月前要完成開業。

一年當中分行增減數跟核准數是不太一樣，今年核准可能明年才會設，中間有等待期的差距。今年目前為止，還沒有任何一家銀行來溝通打算裁撤分行送審。