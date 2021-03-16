佛心銀行一銀 員工休假14天可領1萬元旅遊補助金

新冠肺炎疫情衝擊旅遊產業，為支持國旅、振興經濟，第一銀行持續推動員工「休假旅遊補助方案」， 2021年度加碼提高旅遊補助金額「休滿七天補助5,000元，休滿10天補助7,500元，休滿14天補助1萬元」，不僅最高補助金額達萬元，還是自2009年實施以來新高標準。

第一銀行表示，期望透過完善的福利措施，鼓勵員工積極利用休假規畫旅遊等休閒活動來調劑身心，進而提高工作效率。

第一銀行員工「休假旅遊補助方案」自2009年起推動至今，已有效鼓勵同仁利用休假安排休閒旅遊活動，相關補助標準逐年調整精進，於2021年度一舉調高「休假旅遊補助金額」最高1萬元，就是希望提昇同仁休假意願，除了可以舒緩壓力、提高工作效率外，同時透過休假從事旅遊，進而達到促進經濟發展雙贏目標。

第一銀行表示，員工是金融服務的核心、最寶貴的資產，更是企業競爭決勝關鍵，推動幸福職場及員工照護一直是第一銀行長期以來落實企業社會責任的主軸之一，並期許成為幸福企業的典範。