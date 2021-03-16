併保德信籌資條件不符金管會期待 台新：已盡很大努力

台新金併保德信人壽案，金管會主委黃天牧昨直言，台新目前提出的籌資條件仍不符合金管會期待，資金來源不夠明確，並喊話台新「在條件上要拿出一些決心」。台新金總經理林維俊表示，台新已經盡很大的努力來配合主管機關的各種監理要求，會繼續努力和主管機關溝通。

台新目前提出的籌資計畫，是打算透過現金增資來籌措資金，暫不談出售彰銀持股，但似乎未讓金管會滿意。銀行局局長莊琇媛昨指出，台新提出的資金來源還是不夠明確，台新現在確定的是交割的55億元要用現增，但後面經營保德信人壽需要的資金絕對需上百億資金，目前台新也說這部分會考慮用現增，問題是這上百億資金用現增，可行性台新沒有講得很清楚，保險局認為需要更明確的答案。

台新金今舉行線上法說會，各界關注轉投資保德信人壽的進度。林維俊表示，台新已經盡很大的努力來配合主管機關的各種監理要求，不足的地方會繼續努力跟主管機關溝通，希望能夠早日取得核准。因為是併購申請案，很多細節不方便公開討論，細節部分就不方便對外說明。

台新金今天法說會中公布，去年全年稅後淨利達145億元，與前一年度相當，每股稅後盈餘1.17元，股東權益報酬率9.05%，年底每股淨值為13.22元。股利政策部分，林維俊表示，會參考同業配股配息的狀況，希望能維持穩定的配股、配息，不要讓股東有太大「Surprise」。

海外布局部分，台新銀納閩分行及吉隆坡行銷服務處已於去年12月獲馬來西亞納閩金融服務管理局(LFSA)正式核發執照，可望在今年第二季正式開業；泰國辦事處同樣在去年12月獲泰國曼谷商務部許可設立登記，預計於第二季正式對外服務；越南隆安分行部分則仍持續積極申設中。

對於今年純網銀開業後的因應，台新銀總經理尚瑞強表示，秉持樂見良性競爭的態度，持續優化各項數位服務以深化客戶體驗，並因應需求迅速提供特色產品以提升客戶黏著度。未來持續與Richart Life生活金融生態圈深度合作，拓展異業商戶加入，共同提供客戶更多符合生活應用場景的商戶優惠及創新服務功能，致力將行動支付、點數兌換與生活優惠串聯，提供民眾最便利的數位生活金融服務。

個人金融事業總處執行長周偉萱表示，台新發展Richart，數位化走得非常早，至今新客戶的發展仍非常穩健，而去年推動Richart Life生活圈，從獲客轉為到深化客戶經營，數位客戶跟台新往來除存、放款外，其他往來也正深化中，純網銀的開業，台新樂見有同業可互相學習，但認為客戶往來最終還是要靠商品與生活圈發展。