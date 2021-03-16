神卡百百款 兆豐靠這招穩坐演唱會神卡寶座

搶當神卡，銀行推出各類優惠活動，讓卡友樂於辦卡更願意刷卡，有些推出海外高額回饋主打旅日神卡，有的搶當電商神卡，給予電商消費特別優惠，公股兆豐銀行則搶攻演唱會，分別與林俊傑和王力宏合作後，今年則宣布成功搶下Bii畢書盡2021年台北小巨蛋RE-演唱會優先購票權，坐穩演唱會神卡寶座。

國內疫情趨緩，各類消費活動衝刺消金再下一城，兆豐銀行宣布，成功搶下Bii畢書盡2021年台北小巨蛋RE-演唱會優先購票權，有別於官方表定的正式開放購票日期，兆豐卡友可提早一天、於4月23日中午12點起，即可於KKTIX售票網站優先搶票，每張信用卡可訂購一次，每次二張。

配合此次活動，兆豐特別推出刷卡滿888元抽獎活動，卡友有機會抽中價值8,400元的門票套組、以及兆豐獨家限定Bii x Daniel Wong束口袋等好禮，申辦指定信用卡及申請電子帳單與綁定兆豐銀行LINE官方帳號，抽獎機會最高可飆升五倍。

兆豐銀行近年積極發展消金事業，繼2018年底與「行走CD」林俊傑合作造成轟動後，接連又與「亞洲流行音樂之王」王力宏、「迷幻王子」林宥嘉合作推出卡友優先購票，今年則攜手超人氣歌手Bii畢書盡，讓兆豐銀行坐穩演唱會神卡寶座。

這次兆豐銀行除推出優先購票，也推出總計600組驚喜好禮嘉惠卡友，包括100張門票與500份兆豐獨家限定Bii x Daniel Wong束口袋，卡友只要在3月16日至4月30日持兆豐銀行任一張信用卡累積刷滿888元即可享有一次抽獎機會；若綁定兆豐銀行LINE官方帳號及設定電子帳單抽獎機會增為二倍；申辦e秒系列卡片、Gogoro聯名卡或海悅國際聯名卡，抽獎機會更可增為三倍。