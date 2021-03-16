買房看能力 銀行：月入8萬 建議買總價800萬的房子

買房是人生大事，隨著房市越來越熱，如何正確選擇房屋物件與房屋貸款，成為購屋族的重要課題。星展銀行（台灣）建議，民眾除了在購屋前應評估可負擔的房屋總價外，在選擇房貸時更需考量利率、貸款額度與年限三大要素，方能找到適合自己的房貸選項。

星展銀行（台灣）消費金融處負責人孫可基表示，買房須回歸自己的經濟條件及購屋計畫，選擇房貸則應考量利率、期望貸款額度，以及貸款年限三大要素。希望貸款額度高，則利率也會隨之提高；若想將繳款年限拉長 ，相對必須付出更多利息。因此，民眾在選擇房貸前，應綜觀考量自身需求，方能決定三項要素的優先順序，進而選擇最適合自己的房貸方案。

星展銀行（台灣）提醒，民眾在買房前應先評估未來房貸佔收入比例，避免房貸負擔過重。一般來說，房貸月付金額應少於個人收入的六成，並小於家庭總收入之四成。以月收入8萬元的家庭為例，每月房貸支出應少於3.2萬元；用貸款八成、年限20年的房貸計算，看屋時應選擇總價約800萬元的物件較為合適。

孫可基指出，想取得良好的房屋貸款條件，可以從增進房屋外在因素和個人內在因素兩個方向著手。外在因素係指包含房屋地點、房屋型態、屋齡等房屋條件，位於精華地段、非套房形式且房屋產權完整（如透天厝）、屋齡較新的物件，對取得良好貸款條件較為有利。內在因素方面，貸款人則需要擁有良好的信用、穩定的收入來源，以及增加與銀行往來紀錄。

在貸款年限部分，除了市場20年或30年期的傳統指數型房貸外，星展銀行（台灣）針對購買自用住宅的首購族推出貸款期間最長40年的房貸專案 ，並提供理財型房貸等多元豐富的專案選擇。