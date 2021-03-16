快訊

嘉明湖「二度沉淪」？商業化失控的替代路線戒茂斯

兇！金與正批美韓聯合軍演 警告拜登政府「別惹麻煩」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台新投信：新興短高收擁四利基 可優先布局　

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
各類型新興債之現金與債務比皆優於美國債券。圖／台新投信提供
各類型新興債之現金與債務比皆優於美國債券。圖／台新投信提供

受財政刺激、疫苗接種、經濟重啟等消息影響，通膨預期升溫，美國10年期公債殖利率突破1.5%，在殖利率曲線趨陡下，股債皆大幅震盪。台新投信指出，在利率風險升高下，債券投資應掌握「短、新、高｣三要訣，亦即優先布局新興短期高收益債券，因其具有利差較歷史低點仍具收斂空間、受惠於經濟成長下的美債利率彈升、龍頭企業高現金債務比及存續期短得降低利率風險等四利基，能有效強化資產防禦力。

台新新興短期高收益債券基金經理人尹晟龢表示，新興公司債2020年違約率約3.5%，僅有美高收一半。因新興龍頭企業多維持謹慎現金管理，新興公司債的現金與債務比(Cash/Debt Ratio)約34%，足足比美國公司債的24%，高出10%；在高收益債方面，新興高收益債的現金與債務比為27%，亦較美國高收益債的佔比16%大幅高出11%。在穩健的財務體質下，估計新興公司債2021年違約率仍將維持低檔。

尹晟龢表示，新興短期公司債有四項優勢：一、新興國家利率高，新興美元公司債具優勢；二、有能力發美元債的新興市場企業都是當地龍頭企業，財務體質健全，債券品質往往具有投資等級的水準，因此，新興美元公司債違約率比預期低；三、新興美元公司債規模持續攀升，種類豐富多元；四、新興國家仍有充分資源因應危機，復甦可望領先。整體而言，低利率仍是長期趨勢，新興高收具高息收優勢，且2021年新興市場經濟增長可望優於全球，原物料和大宗商品將迎來牛市，看好資金續湧入新興債券基金，新興美元公司債尤具優勢。

公司債 債券

延伸閱讀

三類債券基金 大失血

布局高收債 掌握ESG趨勢

助攻5G宅經濟 兆豐銀行主辦矽格公司債保證聯貸超額認購近2倍

高收債三優勢 後市不淡

相關新聞

2大金融併購案 金管會有疑慮

兩大金融併購案「錢從哪來」讓金管會有疑慮，為併購案增添不確定性。金管會指出，台新金併保德信人壽案卡在台新提出的資金來源仍...

信用卡簽帳 玉山躍居第二

不能出國、且國內疫情未升溫，2月春節國旅消費力道大爆發，加以國內民營銀行布局信用卡市場有成，2月信用卡上演兩大驚奇，第一...

台新投信：新興短高收擁四利基 可優先布局　

受財政刺激、疫苗接種、經濟重啟等消息影響，通膨預期升溫，美國10年期公債殖利率突破1.5%，在殖利率曲線趨陡下，股債皆大...

股匯齊揚！新台幣早盤升6.3分一度觸及28.18元

新台幣今（16）日早盤以28.21元兌1美元，升值3.3分開出；台股早盤開高，股匯齊揚，匯市開盤後，新台幣一度觸及28....

富邦證券：經濟復甦下 白銀表現優於黃金與銅

談到貴金屬，黃金是較為投資人所熟知。但是白銀也是貴金屬一族的成員之一。黃金與白銀雖然同為貴金屬，但是在價格表現上卻有差異...

疫苗與就業數據報喜 美股動能轉強

美國1.9兆紓困案通過、疫苗施打速度加快加上就業數據轉佳，正向風險情緒激勵股市表現，但美債殖利率偏高仍帶來干擾，股市高檔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。