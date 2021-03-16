台新投信：新興短高收擁四利基 可優先布局　

受財政刺激、疫苗接種、經濟重啟等消息影響，通膨預期升溫，美國10年期公債殖利率突破1.5%，在殖利率曲線趨陡下，股債皆大幅震盪。台新投信指出，在利率風險升高下，債券投資應掌握「短、新、高｣三要訣，亦即優先布局新興短期高收益債券，因其具有利差較歷史低點仍具收斂空間、受惠於經濟成長下的美債利率彈升、龍頭企業高現金債務比及存續期短得降低利率風險等四利基，能有效強化資產防禦力。

台新新興短期高收益債券基金經理人尹晟龢表示，新興公司債2020年違約率約3.5%，僅有美高收一半。因新興龍頭企業多維持謹慎現金管理，新興公司債的現金與債務比(Cash/Debt Ratio)約34%，足足比美國公司債的24%，高出10%；在高收益債方面，新興高收益債的現金與債務比為27%，亦較美國高收益債的佔比16%大幅高出11%。在穩健的財務體質下，估計新興公司債2021年違約率仍將維持低檔。

尹晟龢表示，新興短期公司債有四項優勢：一、新興國家利率高，新興美元公司債具優勢；二、有能力發美元債的新興市場企業都是當地龍頭企業，財務體質健全，債券品質往往具有投資等級的水準，因此，新興美元公司債違約率比預期低；三、新興美元公司債規模持續攀升，種類豐富多元；四、新興國家仍有充分資源因應危機，復甦可望領先。整體而言，低利率仍是長期趨勢，新興高收具高息收優勢，且2021年新興市場經濟增長可望優於全球，原物料和大宗商品將迎來牛市，看好資金續湧入新興債券基金，新興美元公司債尤具優勢。