富邦證券：經濟復甦下 白銀表現優於黃金與銅

談到貴金屬，黃金是較為投資人所熟知。但是白銀也是貴金屬一族的成員之一。黃金與白銀雖然同為貴金屬，但是在價格表現上卻有差異，主要是其影響因素是黃金的金融屬性更強，而長期主導金價走勢的是實際資金成本，觀察美國十年期公債殖利率和黃金走勢，很容易發現，兩者有很強的負相關性。當實際利率走低，黃金就更有優勢，所以金價會走高，而當實際利率走高時，黃金的持有成本提升，從而打壓了金價。

富邦證券表示，在經濟復甦階段，因各國銀行持續的貨幣寬鬆及通膨回升，受到抗通膨需求及工業需求帶動下，則相對有利於同時具有金融屬性與商品屬性的白銀。

白銀雖然跟黃金一樣也有金融屬性，但其商品屬性更強。白銀具有良好的延展性、導電性和熱導率，因此白銀在製造業中廣泛應用。傳統白銀消費領域如珠寶首飾、鑄幣需求雖呈下降趨勢，但隨著電子工業的高速發展，以及太陽能光伏、新能源等新興行業的興起，白銀在工業應用方面的需求對白銀的影響開始增大。

金銀價格比是一盎司黃金價格除以一盎司白銀價格的比率，也就是當1盎司的黃金，能夠換取多少盎司的白銀。金銀價格比在過往區間的相對高位時，代表黃金相對於白銀是偏貴了，但此時金銀比收斂有可能黃金價格回跌或白銀價格上漲。富邦證券表示，黃金與白銀雖然同為貴金屬，但是黃金產量相對白銀少，所以當經濟越不景氣，工業生產不熱絡下，黃金就比白銀更保值。白銀很大程度的被運用於工業生產，因此，景氣好工業生產熱絡時，白銀的工業需求也就會增加。

雖然白銀與黃金一樣也有投資與首飾的需求，但是白銀的使用量最多的是工業與綠能需求，約占每年白銀的需求量半數以上。受到拜登的綠能新政帶動下，使白銀需求有望持續增加。富邦證券表示，拜登綠色新政將在4年內投入2兆美元，當中有兩大重點，第一是推動電動車快速普及第二是發展綠能。2019年能源與氣候情報局（ECIU）的報告，全球實施減碳立法的國家或企業，已涵蓋全球16%的GDP。REN21報告中，2019年全球有143個國家推動再生能源發電政策。而美國綠能發電比率也逐年上升，已從2010年的10%上升到 2019年的17%。煤炭比率則逐年下滑。

以往綠能發電受到成本過高影響，使各國多採用石化或煤炭發電。但國際再生能源署指出，近10年太陽能及風能成本迅速下降。目前太陽能與風力發電的成本已經與傳統發電相近，甚至更低。

在過去十年，由於成本的大幅降低和政策的支持，太陽能光伏已經成為綠能領域的主要選擇。2011-2019年全球太陽能光伏安裝量複合年均成長率達18.29%。世界白銀協會報告表示，2019年太陽能的白銀使用量約1億盎司（約3,000噸），未來10年太陽能仍將是工業白銀需求的重要來源。從2020-2030年，太陽能對白銀的需求將累計達到8.88億盎司。而BMO Capital則預估2020-2030年將達到約15億盎司。

富邦證券提醒，在景氣復甦階段，因為各國銀行持續的貨幣寬鬆及通膨回升，受到抗通膨需求及工業需求帶動下，有利於同時具有金融屬性與商品屬性的白銀。在景氣復甦期間漲幅高低排序為白銀優於銅，銅優於黃金，呈現金銅比、金銀比及銅銀比下降，如：2009-2011年與2020年5月以來，在主要國家央行持續擴大貨幣寬鬆，推動經濟邁向復甦下，白銀價格表現最為亮眼。因此在預期經濟逐漸復甦與綠能需求帶動下，白銀的表現將可望讓投資人眼睛為之一亮。