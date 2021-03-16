疫苗與就業數據報喜 美股動能轉強

美國1.9兆紓困案通過、疫苗施打速度加快加上就業數據轉佳，正向風險情緒激勵股市表現，但美債殖利率偏高仍帶來干擾，股市高檔震盪。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周全球股市除歐非中東及拉美等地資金微幅淨流出外，包括新興市場、亞洲不含日本及美國等股市資金多呈淨流入狀態，其中美股單周迎來134.48億美元的淨流入，較前一周轉強翻正。

安聯投信表示，在美國國會眾議院於上周通過1.9兆刺激方案後，總統拜登隨即簽署並宣布生效，同時宣布將加快全國疫苗施打計畫，種種正面利多消息刺激股市表現，包括道瓊、標普500兩大指數上周雙雙創高，那斯達克及費城半導體也一度自前周較弱表現強力反彈，但隨著美國10年期公債殖利率於周五時升至1.64%的近一年以來高點後，科技股漲幅受到壓抑，以周期性股票為主的道瓊則是續強，美股各指數單周漲跌互見。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，美國總統拜登於11日發表首次就任後全國演說，指示美國將在5月1日前開放全國成年人接種新冠肺炎疫苗，期待可在7月前加大經濟開放程度。隨著疫苗施打進度持續，美國經濟活動逐漸恢復，市場情緒也愈趨樂觀，根據UBS報告指出，自2020年12月中起至今，疫苗的施打比率與美股標普500指數呈現正相關，而政府近期持續加速的施打進度，有望為美股後市表現帶來一定助益。

除疫苗外，謝佳伶表示，近期正向的基本面數據也有利於股市表現。在就業市場方面，除3月初公布的美國2月非農就業人口增幅較預期翻倍外，包括最新的失業救濟金初領人數也降至近四個月以來的新低，就業市場可望持續恢復。此外，從支撐股市成長最重要的因素之一－企業獲利來看，根據高盛3月最新報告指出，標普500企業第二季企業EPS成長有望來到近50%的成長率，2021年整年率也有近22.1%，皆成為美股表現續航的重要支撐因子。

對於目前公債殖利率的憂心，謝佳伶指出，雖市場擔心公債殖利率續高會帶來資金移轉效應，除美股主要指數當前股利整體仍優於公債殖利率外，聯準會官員近來也持續輪番表示沒有計畫於近期內改變當前寬鬆資金政策，而財政部長葉倫更於最新談話中也表示，新通過的刺激法案不太會導致明顯通膨問題，而政府也仍有工具來應對相關問題挑戰，投資人短期內不必過於擔心。

在投資建議上，謝佳伶指出，隨著經濟復甦，過去半年表現強勢的科技成長股近來略作休息，較低基期的周期循環股明顯抬頭。但因從長期來看，科技發展的趨勢與方向不會停歇，建議在投資上仍因持續參與以科技股為主的美國成長股，但同時可布局包含能源、支援服務與健康醫療等產業當中評級佳的美國高收益債，把握循環產業契機同時掌握息收，以多元資產的形式應對快速變化的市場。

在台股方面，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，過去一周受惠於電子股重回大盤成交主角，加上交易量明顯熱絡，大盤獲得支撐，整體表現明顯較過去幾周有所回升，使得台股上周終場周線翻紅，站穩所有短中期均線；儘管當前仍有評價面較高問題，但在企業獲利成長以及台灣科技業於全球的領導地位等正面因素支撐下，台股後市仍有續航動能。

從產業面來看，市場主要關心的科技零組件庫存目前仍未出現調整跡象，過去數月以來的供給面短缺仍延續，包括晶圓代工、封測、IC、記憶體、面板及被動元件等供需吃緊能見度最少已到今年年中，而筆電級伺服器等族群近期需求更持續上調與增溫，有利支撐科技股後市表現。