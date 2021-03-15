證交所：國外主機共置服務行之有年 投入金額僅4.7億元

臺灣證券交易所今（15）日指出，主機共置服務投入成本僅約4.7億元，且歐美各交易所已行之有年，簽約證券商應自訂使用規則，在內控制度制定適當控管機制及查核程序，並依使用規則公平對待投資人。

證交所官網定義，主機共置服務（Co-Location）就是用戶主機與交易所主機放在同一地點，以高速區域網路（LAN）直接連線，不用經過廣域網路（WAN），降低網路傳輸延遲時間，提升交易網路傳輸效率，且所有用戶主機接到交易主機距離相同，符合公平性原則。

由於近年來高頻交易占極大部分交易量，使用主機共置或主機代管方式成為國際許多交易所新營業項目，除歐美各交易所行之有年外，東京、上海、香港、深圳、新加坡、澳洲、馬來西亞、印度等交易所亦提供主機共置服務。

證交所表示，主機共置服務主要目的是提供委託量大的投資人一個便利順暢的委託下單管道，以提升市場效率及交易量。以日本東京證券交易所為例，證券商使用主機共置約占二成。

針對外界質疑，證交所表示，旗下第一資訊中心是國家關鍵基礎設施之一，主要目的是服務國內證券期貨市場的交易，投入建置金額約30億元，目前證交所、櫃買中心及期交所都以這個中心做為主要資訊中心。

主機共置為第一資訊中心服務之一，僅占證交所第一資訊中心七層樓中的半個樓層，含分攤及直接投入的成本共約4.7億元。

證交所表示，我國資本市場提供股票、權證、ETF、期貨選擇權等多種有價證券及衍生性商品，投資人可採取的交易策略相當多元化，尤其專業投資人對主機共置服務有較大的需求，以利迅速應變不同商品，甚至跨市場間的變化。

至於一般投資人大多僅投資單一商品，基於便利性以使用手機或平板電腦APP下單為主，而一般投資者或中長期投資者，多依其認為合理價位進行投資，對於交易速度的需求明顯與專業投資者不同。

證交所也指出，簽訂主機共置服務契約的相關證券商，應自訂使用規則且於公司內部控制制度制定適當的控管機制及查核程序，並依使用規則公平對待投資人。

具體而言，證券經紀商雖得依商業經營策略衡酌自訂合理的主機共置服務使用規則，但使用標準不得為特定客戶量身訂作，而有顯不合理的差別待遇；換言之，證券商於訂定使用規則後，應使符合自訂標準的客戶均得知悉該標準，而由客戶依其自身需求選擇決定是否使用該服務。