中信銀建議 留意數位貨幣五大商機

中國信託商業銀行今（15）日提醒投資人，雖然不可忽視數位貨幣的投資，但需留意私人數位貨幣無國家信用背書、價值波動大的風險；在長期投資的機會方面，中信銀行分析數位貨幣發展趨勢，提醒投資人留意數位貨幣的五大商機。

中信銀行表示，去(2020)年受新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，各類型虛擬貨幣順勢而生，其中最大加密貨幣比特幣受人注目，面對眾多數位貨幣狂漲的市場，中信銀行認為有五大商機。

商機一，私人數位貨幣交易熱絡，各大交易平臺將擴大加密貨幣的交易商機。數位貨幣發展影響民眾交易模式，數位支付公司Square財報顯示，有300萬用戶使用其開發的Cash App進行比特幣交易；全球主流支付平台Paypal也允許客戶使用網路錢包交易比特幣與其他加密貨幣，顯示交易平台為數位貨幣發展下最直接受惠的產業。

商機二，各國央行的數位貨幣將擴大數位經濟商機。不同的新創科技跨領域整合平台與創新服務模式，建立數位經濟生態圈，如通訊平台業者LINE的LINE POINTS生態圈、中國騰訊以微信支付成為行動電商等，但不同生態圈之間，彼此的支付方式多不互通，反觀央行數位貨幣因具備統一標準和法償地位，串聯不同數位生態圈，可將貨幣和支付合一。

中信銀行建議投資人，可著重線上流量與供應鏈等環節具優勢的美國與中國大陸線上零售業龍頭。

商機三，數位貨幣帶動新創金融科技與資訊安全技術相關投資商機。各國央行對數位貨幣發展的投入，連帶提升政府效率和產業競爭力，如區塊鏈技術將更廣泛應用在支付清算、國際貿易，5G、衛星網路、人工智慧、雲端運算與大數據等新技術將支撐傳統基礎設施升級，數位貨幣普及化後，防止偽造與資訊安全問題更為重要，建議民眾留意資訊安全技術相關產業。

商機四，傳統金融機構的數位轉型商機。交易模式與新創金融科技發展快速，可能排擠傳統金融機構的服務，由於央行發行數位貨幣仍需藉由銀行投放，能跟上數位轉型的金融機構將有更多發展，若銀行發展的應用程式和電子錢包符合新型態消費支付，可擴大銀行平臺的應用場景，促進零售金融的線上線下整合。

商機五，人民幣的數位經濟商機。目前全球國家發行的數位貨幣，以中國人民銀行最為領先，去年12月在蘇州發放人民幣200元的數位紅包給客戶，發放當天即可使用，為各國央行數位貨幣交易首例，同時中國也將金流數位化視為重大政策，強化數位經濟與基礎建設合作，如數位絲路計畫，增強國際上使用數位人民幣進行跨境清算的誘因。

中信銀行建議有意投資數位貨幣的投資人，可留意人民幣的長期趨勢與中國數位絲路計畫發展的基礎建設商機。