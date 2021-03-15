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國票金想同時擁純網銀又拿安泰銀 財務能力決定成敗

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導

國票金擁有純網銀樂天銀行，現在又欲併購安泰銀行，立委今質疑金管會差別待遇，開放一家金控同時擁有實體銀行與純網銀。金管會表示，目前國票還沒有向金管會正式申請，同時擁有虛實銀行，「法規上沒有不可以」，但重點還是在國票金的財務能力。

金管會主委黃天牧今列席立院財委會，立委張其祿今質疑，金管會似乎給予三家純網銀有不同待遇，國票金現在想併安泰銀行，金管會是否會開放一家金控同時擁有一家實體銀行與純網銀？

黃天牧表示，一家金控是否可同時有虛、實銀行，要看個案情況，「法規上沒有不可以」，但金控同時有兩家銀行，能否支應未來資本適足率，後續財務能力是否能支撐，是要個案來看。

但國票金投資純網銀持股達49%，所耗費的資本比其他兩家純網銀來得大，再併另外一家實體銀行，資本適足率與財務能力是否可因應？銀行局局長莊琇媛會後受訪表示，國票金目前還沒有向金管會報告過，國票現在也還沒真正開始進行。如果是從金控去投資另外一家實體銀行，就牽涉到資金怎麼來，對於金控本身財務結構是否有影響，金控若有兩家銀行是非常耗費資本的，國票金資本結構是否夠強，這些都是將來要看的重點。

但黃天牧也指出，若國票金打算採增資，恐產生產金分離的疑慮，「所以他們(國票)要想好。」

國票當天董事會中有兩個議案，第一個議案是跟日本樂天銀行談解除競業限制，第二議案是去跟安泰銀談交易，國票在未跟日本樂天銀行解除競業限制之下，還通過跟安泰銀談交易，兩議案出現矛盾。

莊琇媛表示，銀行局已找國票來了解日前董事會會議內容，國票有跟樂天銀行簽競業限制，國票的說法是，第一議案不是沒有過，而是裡面有些條件董事有意見，但針對要去跟樂天解除競業限制，董事是沒有意見的。但銀行局仍要求國票金，要再下一次的董事會上再次提出議案，確認所有董事都同意對向樂天銀行解除競業限制。

國票金 金管會 網銀

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