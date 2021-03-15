台新理專弊案遲未開罰 立委質疑金管會為等保德信案

台新銀理專盜領案去年爆發，台北地檢署12日針對該不肖理專建請法院從重判處10年以上之刑，而此案爆發後曾說對理專案「深惡痛絕」的金管會至今還未開罰，今遭立委質疑，是否為了等台新併保德信人壽過關後才開罰。金管會主委黃天牧今表示，沒有因台新要併保德信而特別延長，兩件事會分頭處理。他也透露，台新想併保德信人壽，提出的籌資條件仍不符合金管會期待，「台新在條件上要拿出一些決心」。

金管會主委黃天牧今列席立院財委會，立委江永昌質疑，台新理專盜領案至今金管會仍未開罰，但依照法規，若金控有重大裁罰，在未改善完成前不得進行轉投資併購，理專盜領案處罰不可能太輕，台新金併保德信案還在補件中，遲遲未開罰，很難讓人不聯想在一起，還是金管會要直接跟台新說併保德信人壽沒有希望？

黃天牧表示，目前理專盜領案還在處理中，沒有因為台新金要併保德信而特別延後，理專盜領案涉及時間很久、涉及的受害者也不少，銀行局正在釐清，台新併保德信就要看台新自己提出的條件，兩件事情會分頭去處理。

台新併保德信，日前已被金管會要求補件，但這次補件似乎還不符金管會的期待。銀行局局長莊琇媛在會後受訪透露卡關重點，就在台新提出的資金來源還是不夠明確。黃天牧會後受訪也表示，金管會內部正在討論是否讓台新再補件，「我們當然不希望台新一直補件，問題是條件要符合我們監理機關的期待。」

台新目前提出的計畫，是打算透過現金增資來籌措資金，暫不談出售彰銀持股，讓「保德信歸保德信、彰銀歸彰銀」，但似乎未讓金管會滿意。莊琇媛指出，台新現在確定的是交割的55億元要用現增，但後面經營保德信人壽需要的資金絕對需上百億資金，目前台新也說這部分會考慮用現增，問題是這上百億資金用現增，可行性台新沒有講得很清楚，保險局認為需要更明確的答案。

黃天牧也用之前潤成要入主南山人壽一案來舉例，台新提出的資金要非常明確，要有一個明確時間點、確定可以拿到那一大筆錢，要能夠明確「看得到東西」，而不是光說要現增，這樣保險局是不會接受的。

台新想併保德信，同時面臨兩大時間壓力，第一是理專盜領案裁罰在即，第二是跟保德信的約定期限。莊琇媛表示，現在台新不是只有單純的補件問題，併購保德信是一個交易案，台新跟保德信有期限的問題，「台新也有時間壓力。」