快訊

男嬰猝死驗出安毒！高雄檢警入屋搜索 驚見8發展遲緩童

台新理專弊案遲未開罰 立委質疑金管會為等保德信案

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導

台新銀理專盜領案去年爆發，台北地檢署12日針對該不肖理專建請法院從重判處10年以上之刑，而此案爆發後曾說對理專案「深惡痛絕」的金管會至今還未開罰，今遭立委質疑，是否為了等台新併保德信人壽過關後才開罰。金管會主委黃天牧今表示，沒有因台新要併保德信而特別延長，兩件事會分頭處理。他也透露，台新想併保德信人壽，提出的籌資條件仍不符合金管會期待，「台新在條件上要拿出一些決心」。

金管會主委黃天牧今列席立院財委會，立委江永昌質疑，台新理專盜領案至今金管會仍未開罰，但依照法規，若金控有重大裁罰，在未改善完成前不得進行轉投資併購，理專盜領案處罰不可能太輕，台新金併保德信案還在補件中，遲遲未開罰，很難讓人不聯想在一起，還是金管會要直接跟台新說併保德信人壽沒有希望？

黃天牧表示，目前理專盜領案還在處理中，沒有因為台新金要併保德信而特別延後，理專盜領案涉及時間很久、涉及的受害者也不少，銀行局正在釐清，台新併保德信就要看台新自己提出的條件，兩件事情會分頭去處理。

台新併保德信，日前已被金管會要求補件，但這次補件似乎還不符金管會的期待。銀行局局長莊琇媛在會後受訪透露卡關重點，就在台新提出的資金來源還是不夠明確。黃天牧會後受訪也表示，金管會內部正在討論是否讓台新再補件，「我們當然不希望台新一直補件，問題是條件要符合我們監理機關的期待。」

台新目前提出的計畫，是打算透過現金增資來籌措資金，暫不談出售彰銀持股，讓「保德信歸保德信、彰銀歸彰銀」，但似乎未讓金管會滿意。莊琇媛指出，台新現在確定的是交割的55億元要用現增，但後面經營保德信人壽需要的資金絕對需上百億資金，目前台新也說這部分會考慮用現增，問題是這上百億資金用現增，可行性台新沒有講得很清楚，保險局認為需要更明確的答案。

黃天牧也用之前潤成要入主南山人壽一案來舉例，台新提出的資金要非常明確，要有一個明確時間點、確定可以拿到那一大筆錢，要能夠明確「看得到東西」，而不是光說要現增，這樣保險局是不會接受的。

台新想併保德信，同時面臨兩大時間壓力，第一是理專盜領案裁罰在即，第二是跟保德信的約定期限。莊琇媛表示，現在台新不是只有單純的補件問題，併購保德信是一個交易案，台新跟保德信有期限的問題，「台新也有時間壓力。」

台新金 金管會 理專

延伸閱讀

談國票金併安泰銀 黃天牧：法規沒限制但要看財力

台新金併保德信現增再卡關 金管會擬要求重新補件

證交所主機共置花40億元只服務少數人 金管會：追究責任

股民Clubhouse「開房間」炒股恐成漏洞 金管會：新挑戰

相關新聞

公股行庫人事地震 台企銀董事長黃博怡請辭

繼上週彰銀人事異動後，今（15）日再傳台企銀（2834）董事長黃博怡已向財政部請辭，接替台企銀董座新人選財政部仍在評估尚...

國票金想同時擁純網銀又拿安泰銀 財務能力決定成敗

國票金擁有純網銀樂天銀行，現在又欲併購安泰銀行，立委今質疑金管會差別待遇，開放一家金控同時擁有實體銀行與純網銀。金管會表...

談國票金併安泰銀 黃天牧：法規沒限制但要看財力

立委張其祿今（15）日上午在立法院財委會質詢時問國票金（2889）已投資樂天純網銀，擁有股權高達49%，卻又打算併購安泰...

台新金併保德信現增再卡關 金管會擬要求重新補件

台新金控（2887）併購保德信國際人壽傳出用辦理現增方式，籌措併購保德信人壽的銀彈，今（15）日立委江永昌在立法院財委會...

新台幣午盤升0.3分 暫收28.184元

新台幣今（15）日午盤升值0.3分，暫收28.184元兌1美元，成交金額6.3億美元 。

勞動基金弊案3投信遭起訴 金管會最快4月處分

勞動基金弊案，地檢署起訴復華、統一、群益3家投信的相關人員，金管會日前已針對涉案投信進行金檢，剛檢查完成，最快4月做出處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。