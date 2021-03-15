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阿爾發投顧接軌國際資安標準 獲頒ISO 27001認證

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導

日前獲金管會核准進行監理沙盒試驗、將成為國內首家推出「美股ETF定期定額」的阿爾發投顧，接軌國際資安標準不遺餘力。阿爾發投顧宣布，在該公司積極落實國際資安標準ISO／IEC 27001，自主導入資訊安全管理制度（ISMS），並建置各種資安管控系統，貫徹內部管控制度下，2月26日已通過加拿大第三方TCIC環奧國際公司驗證，3月12日榮獲ISO／IEC 27001證書。

阿爾發投顧董事長陳志彥表示，金管會積極推動金融科技創新，阿爾發響應政策，積極尋求優質、嚴謹的資訊安全管理系統，來強化客戶資料的隱私保護及資訊安全。這次榮獲國際認證，對阿爾發是很大的肯定，也為該公司日前才通過的「金融監理沙盒創新實驗計畫-落實普惠金融之機器人理財服務」，奠定資訊安全基礎。

阿爾發這次遵循ISO／IEC 27001，制定ISMS架構，並依據PDCA規劃（Plan）、執行（Do）、查核（Check）及持續改善（Action）循環流程的管理模式。

上述透過制度化、文件化及系統化的管理機制，阿爾發能確保資訊安全的有效性及持續性，並藉由資訊科技的技術升級，提高資安風險因應，配合提升員工資安意識及定期辦理防護與備援演練，增進突發資安事件的應變能力，有效控管資安風險，讓客戶資產及相關機密資訊獲得最安全的保障。

陳志彥表示，阿爾發機器人理財，是提供個人化財務規劃的應用平台，積極追求讓客戶有專業資產配置及投資管理服務。

阿爾發榮獲國際獎項之際，同步為下階段發展做好準備，在國內市場下一階段推動開放銀行（Open Banking）發展串接API「消費者資訊查詢」服務，民眾將可同步透過阿爾發平台，查詢到個人的存款明細和信用卡消費等資料，達到一站式資料整合性檢視的便利性。

未來民眾想掌握個人儲蓄和支出狀況，藉由阿爾發平台，也能了解資產狀況，做好投資理財。

資安 金管會

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