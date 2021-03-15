談國票金併安泰銀 黃天牧：法規沒限制但要看財力

立委張其祿今（15）日上午在立法院財委會質詢時問國票金（2889）已投資樂天純網銀，擁有股權高達49%，卻又打算併購安泰銀（2849），對於金控下擁有二家銀行，還可以「虛實整合」，詢問金管會主委黃天牧的意見，他回答，虛實整合要看各家情況，「法規上沒有不可以，但實務上要去判斷，例如資本適足率、財務能力能不能支應二家銀行都要考慮」。

銀行局局長莊秀媛會後受訪時表示，國票金至今尚未跟金管會送件，屆時也需要看如何進行，目前董事會有獨董有異見，若最後董事會沒意見的時候，要看整個怎麼布局，虛實之間的關係為何。至於國票金投資樂天純網銀持股高達49%，資本耗費比其他二家純網銀來得高，因此自已就要考量，將來若採金控投資另一家實體銀行的模式，就要看其資金來源、金控本身的財務結構不能受影響，有沒有多準備一些，將來金控下有二家銀行，是非常耗費資本，資本結構是不是夠強，未來蔏增資，也涉及「產經分離」的問題，這些都是將來國票金自己要考慮的。

國票金與日本樂天合資，持股49%的樂天商銀。相關人士透露，當初國票金與日本樂天集團本就簽有「競業禁止」條件，一旦國票金想再併購實體銀行，就得修改合資契約。在過去一年半時間內，國票金積極與日本樂天協商。對此莊秀媛也說，針對禁業限制等上次董事會的討論決議，國票金公司表示不是沒過，是裡面有些條件董事有意見，若是針對跟樂天解除禁業限制，董事是沒有意見。銀行局希望國票金下次再提一次董事會諿明確認對此是沒有意見，對解除沒有意見，對解除條件是不是可以過關，再提一次報告案，讓董事會確保大家都沒有意見，後面議案才不會彼此有矛盾。