台新金併保德信現增再卡關 金管會擬要求重新補件

台新金控（2887）併購保德信國際人壽傳出用辦理現增方式，籌措併購保德信人壽的銀彈，今（15）日立委江永昌在立法院財委會質疑，台新銀行理專監守自盜多年，詢問金管會主委黃天牧是否影響二家合併案，黃天牧說，這二件事是平行線，金管會都會分頭加速處理。不過銀行局局長莊秀媛會後接受採訪時透露，雖然台新金想要用現增籌措資金，但「資金來源還不夠明確」，目前銀行認為可行性還有問題，因此將再度要求台新金還需要補件，而且保險局認為除55億元交割款之外的營運資金還是不足，因此保險局方面也會要求台新金再重新補件說明。

台新金今年1月8日向銀行局送件申請併購保德信人壽，15日即收到銀行局來函要求補充說明，3月初傳出台新金擬以辦理現金增資百億元的方式籌措資金，至於出售彰化銀行股權一事，台新金希望保持彈性，會盡最大努力處理彰銀案，但無法承諾要在幾年內出清持有的彰銀股票。同時外界傳聞台新金併購保德信人壽一案，最晚須在今年7月初交割，第一期交割款55億元。

雖然金管會銀行局已證實3月4日有收到台新金補件，但是莊秀媛說，來送件的金額不只是100億元，因為光交割款55億元，但其他保險營運資金部份最少也要百億元以上。

立委江永昌質疑，金管會是否藉拖延懲罰理專監守自盜案卡台新金併保德信人壽案。黃天牧說，台新銀理專監守自盜案處分案牽涉太複雜，目前還在過程中，並沒刻意延遲處分，因此沒有這方面的問題，跟合併保德信人壽案的審查，目前在二個平行線上，彼此並沒互相干擾的問題。 反而要看台新金到底未來要提出什麼條件，是不是該拿出決心來。

莊秀媛說，因為台新「資金來源還不夠明確」。目前還打算請台新金再補件，內部還再討論中，正式公布後重新起算15天，黃天牧說「我們雖然不希望台新金一再補件，但問題是條件要符合監理機關的期待」。只現增55億元，後面還要用現增，保險局也會有意見。莊秀媛說，目前確定現增指交割55億元，後續需要保險營運資金絕對是上百億元以上，目前說會考慮用現增，但是問題資金用現憎，其可行性沒講得非常清楚，保險局需要更明確的答案。黃天牧說，像是過去南山人壽要求資金明確性及數年內的資金承諾，光說要現增，保險局是不太容易接受，目前還在討論中。此外台新金跟保德信人壽合併也有時間期限，他們本身也有期限的壓力。