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新台幣午盤升0.3分 暫收28.184元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

新台幣今（15）日午盤升值0.3分，暫收28.184元兌1美元，成交金額6.3億美元 。

美股上周五漲跌互見，道瓊工業指數及標普500指數收漲；但那斯達克綜合指數及費城半導體指數則是收跌；台股今日以16,256.58點小紅開出，盤中震盪後翻黑，股匯市午盤脫鉤，新台幣雖一度小貶值，但上午盤多呈現升值走勢。

新台幣今日早盤以28.18元兌1美元，升值0.7分開出，新台幣小升值開出後一度走貶至28.19元兌1美元，貶值0.3分，上午盤最高則是升值6.6分，觸及28.121元兌1美元價位。

台幣匯率

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