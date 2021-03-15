證交所主機共置花40億元只服務少數人 金管會：追究責任

立委高嘉瑜與曾銘宗今（15）日上午在立法院財政委員會質疑，台灣證交所花了40億元設置主機共置服務卻「只花在券商VIP少數人身上，甚至還可以把客戶軟體放在共置機房裡」爆發資安疏失，她詢問不只開罰券商，是否也該釐清台灣證交所的疏失，而不是有恃無恐。金管會主委黃天牧當場承諾，對台灣證交所責任也會去釐清，一個月內提出懲處報告。

立委高嘉瑜質疑台灣證交所提供主機共置服務，除了各項機電、網路、電腦設備等項目，主機機房環境設施花了2.26億元，機櫃網路設備花了7.37億元，電腦主機花了396萬元，加上土地成本也花了約30億元。加一加花了快40億元，但主機共置服務卻是提供給股市極少數VIP客戶使用，甚至花了40億元，現在連1G共線服務都拿不出來，他問金管會這有符合公平待客原則嗎？

高嘉瑜也指出，台灣證交所2017年12月25日開始提供主機共置服務，目前證交所提供100M專線與1G共線二種頻寬，其中1G頻寬因券商公會表示有共線需求，證交所配合擬從2019年9月起提供共線。不過後來券商公會常務理監事對於共置服務有疑慮，又於2020年9月28日決議請證交所暫停1G服務，要求等外界疑慮消除及雙方達成收費標準共識後再提供，因此實際上目前各券商都還沒有提供1 G共機服務，到現在都還沒辦法上路。

台灣證交所董事長許璋瑤解釋，國外也有主機共置服務，是讓交易量比較大的人，才會進入主機共置，他舉例日本股市也只有讓二成的股民能進入共置主機，相對的也收取較高的費用。券商沒有依照規定辦理，過去是用自律的方式。

立委曾銘宗上午同樣也表示，外界質疑只罰券商，台灣證交所為何不用處分？而且慢半拍還不知道？處分層級在哪？黃天牧同樣表示，會請證交所內部檢討並做出處分，一個月內向財委會提出調查報告。

金管會為加強券商使用主機共置（Co-Lo）服務管理，去年督導證交所及櫃買中心進行專案檢查，全面清查後發現，有為特定人量身訂做系統服務而未落實資安作業及其他缺失。甚至券商將客戶開發交易軟體放置於主機共置系統主機上。

金管會3月上旬針對10家使用主機共置服務有缺失的證券商，合計開出新台幣552萬元罰鍰，情節最重3家券商包括康和、永豐金與國泰，更是吃下警告處分，相關財務業務將受到限制。金管會強調，希望各券商「有所警惕」。受警告的證券商，相關財務業務將受到限制，包括近3個月內不得申請增加業務種類或營業項目，不得申請增設分支機構，不得申請轉投資相關事業，不得申請辦理現金增資或募集公司債，不得擔任ETF流動量提供者，也不得發行指數投資證券（ETN）等。