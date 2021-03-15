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Clubhouse成金融監理漏洞？黃天牧：確實是新挑戰

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

立委李貴敏今（15）日上午在立法院質疑，數位時代的來臨，Clubhouse（開房間） 風靡全台，尤其Clubhouse開論壇是不留紀錄的，而且採邀請制，她問金管會業務監管的能力夠嗎？金管會主委黃天牧證實：「確實有可能是我們新的監理挑戰」，他說Clubhouse是新的型態，對現在的整個交易所制度監視上是一個新的議題，金管會已開始重視這個議題。他強調「不能用舊思維與法規去處理」。

立委李貴敏提及美國爆發GameStop 史詩級軋空，是散戶的大反彈，股價波動這麼大。加上Clubhouse、區塊錬、ＮＤＦ「非同質化代幣」（Non-Fungible Token）這些新科技潮流來襲，她質問金管會官員有人曾受邀進入開房間「Clubhouse」嗎？若證期局、台灣證交所或櫃買中心，都沒有人受邀參加開房間，金管會如何監理？尤其Clubhouse開論壇是不留紀錄的，會不會成為監控漏洞？到時候有沒有可能發生美國GameStop這樣的情況呢？金管會主委黃天牧回應表示：「這些確實有可能是我們新的監理挑戰」，他會請金管會將請金管會同仁去檢視，同時台灣證券交易所與櫃買中心會成立專案小組去研究。GameStop這樣的情況，包括對證交法都會有適用上的問題。這包括美國財政部跟SEC（美國證交所）都在討論這個處理，我們會了解其他監理機構的處理方向。他強調「這是一個新的議題，不能用舊思維與法規去處理。」

不過GameStop這樣情況，黃天牧說，證期局有在研究中，台灣證交所與櫃買中心有特殊的「爬蟲」軟體系統，每天可以抓到監控這些社群，至於李貴敏質問，金管會如何避免年輕人買股不會被「割韭菜」？黃天牧回應表示，年輕人買股輸贏是自己去判斷，金管會的重點是要讓制度是不是公平。

金管會 櫃買中心 Clubhouse

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