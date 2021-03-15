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勞動基金弊案3投信遭起訴　金管會最快4月處分

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導

勞動基金弊案，地檢署起訴復華、統一、群益3家投信的相關人員，金管會日前已針對涉案投信進行金檢，剛檢查完成，最快4月做出處分。

金管會主委黃天牧今列席立院財委會，立委曾銘宗詢問，勞退基金發生弊案，有幾家投信已經移送法案，自營商是否配合炒作，是否有圖利自營商的情況？有些投信業者質疑，涉案投信自營績效特好，非常讓人懷疑。

黃天牧表示，檢察官起訴後，金管會就有做行政處理，投信要符合內部控制制度，檢查局已經進去檢查。檢查局局長張子浩也表示，目前剛檢查完成，同仁正在整理中；證期局局長張振山也表示，目前起訴書中並沒有提及圖利他人。

曾銘宗詢問黃天牧，針對涉案投信何時會做出處分？黃天牧表示，金管在起訴後就已經開始作行政處理，4月份會做出處分的決定，證期局正在處理中，會依法並依比例原則做出合理的處分。

黃天牧 金管會 自營商

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