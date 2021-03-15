郁方存款被指短差4000元 銀行局證實：是彰銀

藝人郁方日前到銀行為孩子存壓歲錢，卻在手續辦完後被銀行人員告知存款金額短少4000元，她火冒三丈氣得在臉書發文怒嗆銀行，外界好奇到底是哪家銀行？今天上午立法委員曾銘宗在立法院財委上質詢此事，銀行局長莊琇媛證實，是彰化銀行。

雖然郁方13日出席華視新戲「婚姻結業式」開鏡儀式，被問該事件後續，已表示，銀行有打電話來、道了歉，並願自行吸收4000元， 也讓事件算是有個好的結果。但是仍在財委會引起立委高度關切。

曾銘宗今天質詢時說，近期報導郁方存款的事件，這是哪家銀行？莊琇媛剛開始僅表示，是公股銀行。但曾銘宗認為「這違反消費者權益，要講啊 」！莊琇媛說「一家公股銀行，彰化銀行」。

曾銘宗又追問金管會主委黃天牧對此事看法，黃天牧說，具體事實如果確實如媒體說的，這家銀行要負責任。

曾銘宗說，銀行有投保現金保險，現金短差他不用負責，彰化銀行竟然通知人家要補足差額，萬一10萬元怎麼辦？彰化銀行真的要檢討。