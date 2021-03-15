郁方存款卻遭銀行質疑少給錢 金管會透露是這家銀行

藝人郁方日前到銀行幫孩子存錢，銀行當場用機器點鈔後說是6萬6200元，但她離開銀行後卻接到銀行來電說少了4000元，似乎是行員質疑她偷了4000元，讓郁方氣得在臉書上飆罵「爛透了」。金管會今透露，這家銀行是彰銀，並強調如果是事實，銀行必須要負責。

郁方12日在臉書上表示，她幫小孩把壓歲錢拿去銀行存，她當場請行員用機器數鈔，行員數鈔後當下告知是6萬6200元，她就直接在存款憑條上寫6萬6200元，但她離開銀行幾小時後，卻接到銀行來電，行員用不佳的語氣說少了4000元，實際只有拿到6萬2200元，行員還說要去調監視器調查。

郁方氣炸在臉書上怒嗆：「是說我偷這4000元嗎？我怎麼知道是不是你們自己把錢給偷了呢？」她後來打電話到總行客訴，一位經理打來道歉，但仍請她回去銀行補上4000元，說如果郁方不補上這4000元，行員就要自己補。

金管會主委黃天牧今列席立院財委會，立委曾銘宗要求金管會當場公開是哪一家銀行？銀行局局長莊琇媛先說：「我們(金管會)私底下知道是哪家銀行，是一家公股銀行。」曾銘宗再次要求公開，莊琇媛才說：「是彰銀。」

曾銘宗憤怒表示：「開什麼玩笑？存款完少4000元，這家銀行亂七八糟，存款戶沒有任何保障嗎？彰銀真的要好好檢討！」黃天牧回應：「如果具體事實，銀行應該要負責任。」