郁方存壓歲錢被強補錢銀行名單曝光 黃天牧：要負責

藝人郁方家庭幸福美滿。然而近期她到銀行替小孩存錢，卻在離開銀行後收到錢算錯的通知，要求她回去補差額4000元，由於對方態度相當差勁，讓她氣得在網路上發文痛批「爛死了」。立委曾銘宗今（15）日上午在立法院財委會質詢時，要求金管會銀行局公布銀行名單，銀行局局長莊秀媛透露該銀行是彰化銀行，金管會主委黃天牧也直言，若具體事實如此，這個銀行（彰化銀行）需要負責任。

郁方與斐儷珠寶小開陳昱羲（Steven）結婚，育有2子1女，她3月中旬在臉書爆氣發文，透露自己為了把小孩的壓歲錢存進銀行，特地到某間公營銀行存款，由於鈔票數量太多，她請行員用機器替她數鈔，而最後算出的總金額是6萬6200元，郁方便在存款憑條寫下6萬6200元，沒想到錢入帳幾小時，她卻接女行員來電告知錢少了4000元，目前正在調監視器，需要本人到場補錢，而對方差勁的態度也讓郁方怒喊，「什麼東西？我瞬間火冒三丈，我從來沒遇過這種銀行，打電話來應該先說：對不起～是你們的錯吧？！你們銀行爛～史～了！」

立委曾銘宗說，各家銀行都有投保現金保險，短收的話，其實不用負擔任何損失，但彰銀通知人家要補，人家反彈而不用補，彰銀需要好好檢討。黃天牧回應說，具體事實如此，這個銀行需要負責任。

郁方在臉書反彈後，最後彰銀高層亦致電向她關心，並誠意致歉，也自行吸收4000元，她個人則決定加碼8千元捐作公益團體，她表示，很多人有過相同經歷，表示我們在這方面的SOP是需要加強，我付了學費8000元，他們付了4000元，我覺得1萬2000元讓全台灣人知道到銀行存款SOP。