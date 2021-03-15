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新台幣早盤升5.9分 一度觸及28.128元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台幣早盤升值。報系資料照
台幣早盤升值。報系資料照

新台幣今（15）日早盤以28.18元兌1美元，升值0.7分開出，早盤股匯市齊揚，新台幣小升值開出後一度走貶至28.19元兌1美元，貶值0.3分，盤中最高則是一度觸及28.128元價位，升值5.9分

美股上周五漲跌互見，道瓊工業指數收漲293.05點，漲幅0.9%，收在32,778.64點，創下新高；標普500指數收漲4點，漲幅0.1%，收在3,943.34點；那斯達克綜合指數上周五收跌0.6%；費城半導體指數則是收跌1.1%。

美股有漲有跌，台股早盤以16,256.58點小紅開出，早盤震盪，一度翻黑後再拉升至紅盤，新台幣也是升值開出，不過早盤一度短暫走貶至28.19元兌1美元，貶值0.3分。

新台幣早盤雖曾一度小貶值，但大抵仍是升值走勢，一度升值5.9分 ，觸及28.128元兌1美元價位；匯銀主管預估，新台幣本周將維持區間盤整格局。

台幣匯率

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