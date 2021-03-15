金管會打炒房 黃天牧：餘屋貸款、土建融風控需再強化

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
金管會主委黃天牧。記者侯永全／攝影
金管會主委黃天牧。記者侯永全／攝影

配合政府打炒房，金管會主委黃天牧今（15）日上午參加立法院財政委員會時表示，對10家銀行及三家票券金融公司專案檢查，原則上3月底才會完成，據他了解，央行12月8日提出新規定後，目前銀行都遵循非常完整，目前差在12月7日之前難免餘屋貸款與土建融方面，有些風險控管上有需要進一步強化的地方。授信要看實際案例，不一定會開罰，有些授信、徵信作業流程需要改善。金檢資料看起來「他們都非常遵守央行的相關規定」。

去年12月8日央行打炒房祭出「楊四條」，針對公司法人、自然人購屋第3戶、購地貸款以及餘屋貸款祭出信用管制。黃天牧說，打炒房相關措施配合行政院措施，去年10月召開各銀行總經理聯席會議，要求對不動產授信多注意，20日就不動產授信疏失發函，接下來針對不動產授信集中過高的銀行要求提改善計畫，12月又啟動專案金融檢查，按步就班，配合行政院與央行的政策，目前沒有進一步規畫。

去年12月金管會啟動不動產專案金檢，金檢結果將於2021年3月底出爐。金管會檢查局指出，去年12月起陸續對近二年業務量增加較大的十家銀行及三家票券金融公司，辦理專案檢查，目前發現有兩大缺失，對於違規情節重大的公司不排除開罰。

不過，金管會強調這次著重在抽查風險較高的餘屋貸款、土建融貸款、投資客、豪宅貸款及不動產業授信等案件，不會影響一般民眾的房貸。

炒房

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