中職開幕戰獅象開打 兆豐送鳳梨旺獅挺農友

中職開幕戰今天正式開打，為替去年的總冠軍統一獅加油，長期贊助統一獅的兆豐銀行也特地選在3月13日開幕戰當天，於台南棒球場送鳳梨旺獅。熱愛棒球的兆豐銀行董事長張兆順也特地南下親臨現場開球，並親自贈送鳳梨予現場民眾。張兆順說：「鳳梨代表旺」，希望藉由送鳳梨活動，一方面支持台灣、幫助果農，另一方面也與獅迷一同集氣，助攻統一獅今年續創佳績。

去年統一獅成功奪魁，成為史上第1支拿下中職10座總冠軍的榮耀球隊，兆豐銀行慶奪冠，推出「統一獅聯名卡」紅利3倍大放送、冠軍紀念行李箱及iPhone 12等抽獎活動等驚喜回饋，與球迷同享奪冠喜悅，頗受市場好評。

今天新球賽揭開序幕，兆豐特地選在開幕戰當天送鳳梨旺獅，開放現場民眾只要持聯名卡及任一簽單或賽事票券都能兌換台灣土產鳳梨，吸引眾多人潮排隊領取。3月13、14日持聯名卡卡至台南棒球場萊恩酷實體商店刷滿3千元，還能現場兌換限量猛獅萬用旅行包，吸引獅迷爭相收藏。