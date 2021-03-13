友邦保險前二月新業務價值 年增15%

香港上市公司友邦保險控股表示，該集團去(2020)年全年的新業務價值下降33%至27.65億美元，反映2019冠狀病毒病大流行帶來的營運挑戰，不過，隨著外出限制放寬，其銷售動能回升，今年前二月的新業務價值年增15%。

友邦保險表示，其規模龐大和持續增長的有效保單組合所帶來的經常性、高質素收入來源，支持該集團去年稅後營運溢利增加5%，董事會通過增派末期股息7.5%至每股100.30港仙。

友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥表示，儘管2019冠狀病毒病大流行導致宏觀經濟出現前所未見的狀況及為營運帶來挑戰，友邦保險再度呈現非常強勁的表現。即使新業務價值受到社交距離措施的影響，該集團所有其他主要財務指標均有所增長。

「隨著相關措施放寬，我們的銷售動力強勁，並於2021年首兩個月取得新業務價值的按年增長。本集團的財務狀況保持非常穩健，同時我們增派末期股息」。

李源祥說，友邦保險的首要優先任務是確保員工安全，同時一如既往找出每一個可以作出理賠的理由，「年內我們已支付逾160億美元的保險給付和理賠，為客戶提供必不可少的的財務支援。我們亦為客戶以至我們營運所在的社區提供額外的保障覆蓋，在前景不明朗的期間讓大家安心無憂」。

由於外出和面對面會議受到限制，友邦保險在各個業務市場加速發展線上能力和採用遙距工具。以遙距方式完成保單銷售、引入線上招聘、代理入職培訓，為客戶提供簡化的線上服務和理賠流程。這些新的業務營運能力使其能夠在瞬息萬變的環境下繼續順暢地營運。

儘管2020年是非比尋常而充滿挑戰的一年，他對友邦保險的未來更加樂觀。亞洲消費者比以往更清楚意識到財務安全和保障家庭福祉的需要，使友邦保險的目標和倡議顯得更具意義。

友邦保險已制定並落實新的策略，透過出轉型把握亞洲壽險業的強勁結構性增長動力。「我蠻有信心，友邦保險處於對的業務範疇、對的市場和對的時機，我們亦將繼續實現我們協助大眾活出健康、長久、好生活的目標」。