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謝娟娟、何英明升土銀董總 林衍茂接合庫總座

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

公股行庫高層大風吹，據悉，土地銀行（5857）董事長確定由總經理謝娟娟升任，副總何英明升任總經理；另外，合作金庫銀行總經理也由副總經理林衍茂升任。

據了解，歷經先前遠航案風波後，這次行政院對公股高層人事案便以「內升」為主要基調，在徵詢接任人選時也特別注重過去的經驗，顯示這波出任的公股行庫高層確實都以專業見長。

土銀而言，新任董座謝娟娟、總經理何英明均是企金、授信專家，謝娟娟熟悉國內外金融市場，具債、票券、股票及各類金融衍生性商品投資操作及風險控管經驗，在擔任土銀總經理前，曾任台灣銀行敦化分行經理、授信審查部經理、企業金融部經理、財務部經理、總稽核及副總經理。

何英明熟悉企金、授信業務，目前擔任銀行公會授信委員會主委。

合庫總經理則是由對海外業務熟稔的合庫副總林衍茂升任。

公股行庫 合庫 土銀

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