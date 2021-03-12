行動支付「嗶」破4,230億元 創下史上新高紀錄

2020年爆發新冠疫情，為減少接觸，國人使用行動「嗶」支付變多了！據金管會最新統計，2020年全年行動支付交易額高達4,230億元，創下有統計以來史上新高紀錄，較2019年增加1.32倍，其中手機綁支付錢包（電子支付O2O）交易額達854億元，翻倍成長，更首度超過手機綁信用卡交易。

提及超越信用卡的原因，銀行局副局長林志吉解釋，手機綁支付錢包交易大幅成長，推測主要是國人的支付習慣養成，行動支付「用了就會愛上」，民眾慢慢養成用手機支付APP做消費，也有新增使用場域和商家，才讓支付APP交易首度超過信用卡。

行動（手機）支付交易主要分成五大類別，包括手機綁信用卡（如Apple pay）、手機綁金融卡（如台灣pay）、手機綁電子票證（如悠遊卡、一卡通）、手機下載支付錢包（如街口支付、LINE PAY）及MOPOS收單（指行動收單刷卡機）。

過去國人都直接用手機上有的支付功能直接綁信用卡交易，占最大宗，但去年電子支付機構百家齊鳴、支付商家、使用場域也大增，使民眾更願意用支付帳戶（電子支付）交易。因此據金管會統計，去年手機綁支付錢包交易額高達854億元，年增1.36倍，一年交易額翻了一倍，首度超越信用卡拿下行動支付交易之冠。

此外，因為申請信用卡有年齡限制，手機綁金融卡更簡便，因此手機綁金融卡成長更快，去年行動金融卡交易額725億元，比重亦竄升至第二高，年增1.58倍，在所有行動類型中成長最快。

手機綁信用卡交易額為689億元退居第三，年增率仍有54%，最後才是手機綁電子票證為18億元，年增63%。