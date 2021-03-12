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勞動基金弊案 投信經理不認罪：連游迺文的「迺」都寫不出來

拍板！公股指派陳致全出任第一金證券總座

經濟日報 / 【記者蔡靜紋／台北報導】

第一金證券高層大地震，周二（9日）傳出第一金證券董事長葉光章、總經理陳香如雙雙「被請辭」，財政部今（12）日印證本報獨家，改派兆豐證券總經理陳致全接任第一金證券總經理。目前市場仍高度關注第一金證董事長接任人選，相關人士認為，董座人事恐怕還由府方指派。

第一金證券董總周二突然被拔，引起政經圈譁然。據了解，目前民進黨指派公股金融機構總經理人事大多傾向專業背景導向。因而這次脫穎而出擔任第一金證新任總經理的陳致全學經歷均相當完備，且同時解決兆豐證高層人事的矛盾問題。

陳致全為美國奧克拉荷馬市大學企業管理研究所碩士，前為兆豐證券通路業務事業群兼經紀業務本部副總經理及兆豐期貨董事，歷任兆豐證券經紀業務本部區主管、大華證券經紀業務管理部區主管及法人部主管、群益證券分公司經理人，並曾任大華期貨董事、萬海航運獨立董事及審計委員會委員、士林紙業獨立董事及薪酬委員會委員，擁有證券、期貨及跨產業領域資歷。

在兆豐證券時期，陳致全帶領通路業務事業群績效亮眼，同時在金融科技創新方面，領先同業推出運用自然語意技術，提供文字及語音互動功能之「Mega理財小秘書」AI on LINE證券理財服務，並在金控共同行銷業務架構下，於兆豐銀行廣設證券櫃檯，提升服務廣度及業績比重。

第一金證券 兆豐銀行 期貨

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