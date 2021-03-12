充實營運現金 福邦證通過現增3.5億元
福邦證券（6026）今（12）日召開董事會，通過辦理現金增資3.5億元，發行新股3,500股，增資用途為充實營運資金。福邦證券表示，由於增資額度加上目前實收資本額，仍未超過公司核定股本41億元，因此，本次現增案不會提請6月30日股東會通過。
福邦證券今年營運進入承銷業務豐收期，2月獲利超過1億元，在今年預計的IPO件數至少六件，明年還會比今年多。隨著承銷案增加，包銷股票金額跟著擴增，有必要充實資金，因此董事會通過辦理現增案。
福邦證券109年綜合利益3億元，年增11.8％，每股純益（EPS）1.05元。今年前二月合計的自結綜合利益1.52億元，EPS 0.61元。福邦證券今年股東會，將補選一席董事。
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