快訊

勞動基金弊案 投信經理不認罪：連游迺文的「迺」都寫不出來

充實營運現金 福邦證通過現增3.5億元

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導

福邦證券（6026）今（12）日召開董事會，通過辦理現金增資3.5億元，發行新股3,500股，增資用途為充實營運資金。福邦證券表示，由於增資額度加上目前實收資本額，仍未超過公司核定股本41億元，因此，本次現增案不會提請6月30日股東會通過。

福邦證券今年營運進入承銷業務豐收期，2月獲利超過1億元，在今年預計的IPO件數至少六件，明年還會比今年多。隨著承銷案增加，包銷股票金額跟著擴增，有必要充實資金，因此董事會通過辦理現增案。

福邦證券109年綜合利益3億元，年增11.8％，每股純益（EPS）1.05元。今年前二月合計的自結綜合利益1.52億元，EPS 0.61元。福邦證券今年股東會，將補選一席董事。

股東會 EPS 日股

延伸閱讀

「南韓亞馬遜」赴美上市首日狂飆 盤中市值破千億美元

轉投資加持 漢來美食去年EPS 7.51元

去年EPS／台橡-0.03元 拚轉運

國巨去年大賺 將發債百億

相關新聞

新台幣連三升 收28.187元再創逾23年半新高

外資持續匯入，助股匯市上攻，台股今天收漲75點，站穩萬六之上，新台幣匯率也連三升，收盤收28.187元，升5.4分，再創...

LINE Pay指定校園商店/行政規費 享兩個月20%點數回饋

LINE Pay與一卡通持續深耕大專院校場域，已於全台85所大專院校校園內商店導入LINE Pay行動支付，普及率超過5...

元大金控招募MA 鎖定8大類人才

因應企業高度發展，人才更需多元化，元大金控今(2021)年儲備幹部(MA)計畫預計招募8大類職務，比去年新增2類，除既有...

壽險公會四點澄清：絕不可能短線或借錢炒房

壽險公會今（12）日澄清某網路媒體於3月8日所載「這些產業被點名炒房兇手！內政部也證實了」及平面媒體於3月12日所載「囤...

股匯齊揚 新台幣早盤升逾1角、一度觸及28.102元

新台幣今（12）日早盤以28.18元兌1美元，升值6.1分開出；早盤開出後一度觸及28.102元，升值1.39角，台股早...

華南銀 在泰設辦事處

華南銀行響應政府新南向政策，擴張海外版圖再傳捷報，泰國曼谷代表人辦事處於日前正式揭牌開幕，繼馬尼拉分行之後，再次將服務據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。