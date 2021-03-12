ECB加強購債力道 有望緩解美歐通膨疑慮

歐洲央行（ECB）在最新的利率會議後，宣布維持三大主要利率不變，包括主要融資利率0%、隔夜貸款利率0.25%、隔夜存款利率-0.5%，符合市場預期。ECB表示，三大主要利率將會維持在目前或更低的水平，直到通貨膨脹率達到預期範圍、但低於2%的水平。

日盛投顧分析師蕭森寶分析，ECB將持續執行疫情緊急購買計劃（PEPP）方面，規模為1.85兆歐元，購買期限預計持續至2022年3月，或是新冠疫情危機階段性結束過後；而購買的債券到期後也會繼續執行本金再投資，至少持續至2023年底。且在對融資條件及通貨膨脹前景進行評估後，下一季的購債速度將較過去數月顯著加快，有望緩解近期美歐公債殖利率持續上漲的狀況。

同時，在資產購買計劃（APP）方面，每月淨購買規模將繼續維持在200億歐元，以加強利率政策的適應性影響，預計將會持續到ECB開始提高三大主要利率前結束；而購買的債券到期後也同樣會繼續執行本金再投資，有利於保持貨幣流動性及寬鬆程度。

ECB也將持續推動第三輪長期再融資操作計劃（TLTRO-III）提供銀行資金來源，確保市場有充足的流動性，鼓勵銀行向企業及家庭放貸，持續將資金注入市場。

ECB預估，短期內通膨將升高，但明年初會回復正常；經濟預估方面，ECB表示，在新冠疫苗持續接種及逐步放寬防疫措施下，2021年經濟活動將能達到強勁的反彈，且有利的融資條件及擴張性財政立場也將持續支持市場消費需求回升，ECB預期2021年全年GDP為4%、2022年全年GDP為4.1%。

通貨膨脹率方面，因近期原油價格持續上升，短期內通膨可能以較快的速度上升，但預計明年初會回復正常，預期2021年通貨膨脹率為1.5%、2022年為1.2%。