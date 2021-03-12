農漁會通路不容小覷 防疫保單破13萬件

今年年初部桃醫院發生群聚染疫事件，造成全國恐慌，防疫保單頓時登上熱搜，年繳500元的保險，可保障隔離時造成的收入損害，據新聞報導在短短幾天內，臺灣產物保險（2832）的防疫保單狂銷逾300萬件，農漁會通路銷售也超過13萬件保單，創下農漁會推展保險業務的另一項奇蹟。

全國農業金庫子公司-農金保險經紀人(股)公司與臺灣產物保險合作銷售防疫保險，是首家銷售臺灣產物保險防疫保單的金融通路，透過全國300多家農漁會、1100多個據點銷售，無論是山區、偏鄉或離島地區，民眾都能購買到防疫保險，締造農漁會通路13萬件保單的佳績。

農金保險經紀人(股)公司也長期與多家保險公司合作，提供農漁會銷售平臺，依照各農漁會需求推薦保險產品，除一般壽險、產險外，近年來更延伸至農業保險項目，看顧農民辛苦的結晶，讓農民不再看天吃飯，降低極端氣候影響。自2016年至2021年02月，農金保險經紀人(股)公司已提供6家產險公司、15種農業保險，總計投保件數超過3萬件。

農漁會遍布各地，農金保險經紀人(股)公司藉此將各式保險產品推廣到每一個角落，同時提供農漁民更全面、更廣泛農業保險商品，降低農業生產風險。農金保險經紀人(股)公司將持續與各產險公司合作更多農業保險，加強政策宣導活動，全方位保障農民權益。