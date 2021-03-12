壽險公會四點澄清：壽險業非炒房元兇

壽險公會今(12)日下午發布新聞稿指出，有關好房網於3月8日所載「這些產業被點名『炒房』兇手！內政部也證實了」及中國時報於3月12日所載「囤房主力為法人，買家又以金融保險居多！打炒房搞錯方向，只拍到蒼蠅」之報導，該會基於產業之安定與對投資者之權益，擬就相關資訊予以說明如下：

一、保險業依法規規定無短期炒作房地產之可能：

依保險法規規定，保險業取得土地後 10 年內不得出售移轉，並且持有期間須符合即時利用並有收益標準，亦即應達一定之出租率及收益率，因此保險業無短期炒作房地產之可能。

二、有關報導指出壽險業與銀行談好較高貸款成數買地、投資乙節，依保險法規規定，保險業亦不得向外借款，故保險業無向金融機構借貸投資之可能，報載內容並非事實。

三、相關報導指出，內政部統計顯示非不動產及營建工程業法人擁有多戶住宅比例並不低，這與金融服務業、保險業持有較多住宅有關乙節：

保險業投資住宅甚少，多以商用不動產為主，目前持有住宅不動產，主要型態為商務出租住宅，或作為地區營業單位辦公據點為主，並非為短期買賣獲利，故與炒房無關。

四、保險業投資及開發主要為辦公、飯店、商場、物流等商用不動產，商用不動產為促進各地方經濟發展之要素，若打壓商用不動產將造成經濟發展阻礙。