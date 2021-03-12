把銀行變書房！北富銀「讀冊分行」台南全新開業

把銀行變書房！北富銀「讀冊分行」北台南全新開業！為了帶給民眾與眾不同的服務體驗，北富銀特別與永續發展及品牌服務顧問公司Plan b合作，以台南深厚的文化底蘊結合嶄新共學思維，將新設立的北台南分行打造為別具風格的「讀冊分行」，行內設置巨型書牆，免費提供書籍讓民眾自由閱覽。

北富銀並邀請十位台南知名人物擔任「說書人」，為私房推薦書籍錄製聲景書，來銀行除了看書還能「聽書」，體驗多層次的閱讀饗宴。同時，北台南讀冊分行更設置了專屬共學空間，邀請各界專家開設一系列精彩講座，讓分行不僅是提供金融服務的場域，更是屬於社區和民眾的人文交流空間。

北富銀表示，近年來數位科技日新月異，許多金融需求已可透過線上完成，的確對傳統金融服務模式和實體分行的發展帶來衝擊，但從客戶的角度出發，服務在本質上並沒有虛實之分，數位服務或實體服務各有其適用場景。