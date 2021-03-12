助攻5G宅經濟 兆豐銀行主辦矽格公司債保證聯貸超額認購近2倍

由兆豐銀行統籌主辦並擔任管理銀行之矽格股份有限公司5年期公司債保證聯貸案，已於110年3月10日順利完成簽約，本次聯貸銀行團將為矽格公司發行新臺幣30億元有擔保公司債提供履約保證，由兆豐銀行邀集合作金庫、第一銀行、華南銀行、土地銀行、元大銀行、新光銀行、農業金庫、台新銀行、彰化銀行及上海商銀，共10家銀行同業參與本案，短時間內順利募集，並超額認購近2倍額度，顯示銀行同業對矽格之肯定並對其未來營運發展深具信心。

矽格為IC封裝測試業者，主要專注於類比IC、射頻(RF)IC與電源管理(PMIC)IC市場，在新冠肺炎疫情帶動宅經濟盛行持續發酵下，以及各國加速推動5G基礎建設，使5G滲透率逐漸提升，帶動其於手機、網通、電源管理相關晶片測試線稼動率居高不下，2020年全年合併營收逾124億元，年增23.7%，已創下歷史新高紀錄，又2021年2月累積自結合併營收23.07億元，較去年同期成長35.6%，再創同期高峰，表現相當亮眼。

目前矽格訂單能見度稱佳，稼動率持續逼近滿載，預估併購聯測科技後，矽格將提供更完整的產品線及更周全的封測服務，長期可發揮規模經濟優勢，營運展望持續樂觀。

為協助特定工廠登記業者取得合法化所需融資貸款，兆豐銀行推出百億融資專案，希望透過專業的金融服務，協助未登記為合法工廠的業者取得合法化過程所需資金，以改善消防及環保等，落實企業ESG永續經營，持續扮演支持產業向上提升的重要力量。

兆豐銀行以專業金融服務見長，廣受客戶肯定，除在企業放款及聯貸業務上表現優異外，在社會責任方面亦積極響應政府紓困政策，針對個人、小規模營業人、中小企業及受疫情影響致還款困難的信用卡客戶，提供多項紓困措施，並配合政策推出「公股攜手、兆元振興」融資方案，提供優惠的融資協助，以實際行動協助企業及民眾度過難關。