談美匯率報告 楊金龍喊話晶片當籌碼

中央銀行總裁楊金龍昨日在立法院報告時坦言，美國匯率報告三項指標，台灣已全數達陣，我國確實可能在下月被美國列為匯率操縱國，但楊金龍不忘強調，美中貿易爭端及新冠肺炎疫情期間屬特殊情況，央行將向美方反映，這三項標準，不太適合用來衡量當前貿易對手國的經貿及匯率政策。

美國半年一度匯率報告將於4月出爐，楊金龍表示，台灣確實可能被美國列為匯率操縱國，但他堅持央行捍衛匯市穩定的正當性。

楊金龍在立院數度強調，台灣被列匯率操縱國「不必要太過擔心」，台灣對美大量出超是因為美國有需求，而不是匯率的關係，「這一點美國應該要接受，它（美國）對我們晶片需求那麼高，你要限縮我們之間的貿易順差，我就不要把這些東西賣給你。」

央行昨晚也發布新聞稿指出，台美間存有緊密且互利的雙邊貿易關係，並在半導體等科技供應鏈上為重要戰略夥伴，此非匯率報告三項檢視標準所能衡量，美國的三項標準不太適合用來衡量當前貿易對手國的經貿及匯率政策。

央行舉例說，美中貿易及科技爭端的轉單效應、美國強化資安防護及新冠疫情，導致美國對我國資通訊及視聽產品需求大幅增加，帶動去年我國對美國商品出超達299.3億美元，此現象與匯率無關。