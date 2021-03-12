電子支付夯 儲值額突破百億

非現金支付社會將至，疫情改變國人付款習慣，推升國人使用電子支付比例。金管會昨（11）日公布最新統計，截至1月底止，電子支付總使用者人數達1,212萬人，幾乎過半國人都在使用。近來橘子支、悠遊付、LINE Pay錢包回饋戰打得火熱，帶動1月收受儲值金額正式突破百億元大關，跟支付餘額都較去年同期翻倍成長。

許多外食族、銀髮族、菜籃族因疫情使用電子或行動支付，使用者變多，各銀行紛紛跟支付業者合作，推出動輒10%~20%以上的繳費或付款高回饋優惠，吸引原信用卡戶來綁定支付再付款，或直接以銀行帳戶綁定支付App，享受隨手嗶的付款便利。

信用卡簽帳金額呈下滑趨勢，而電子支付的小額消費付款，無論使用人數、代收付、收受儲值（民眾存到支付錢包）或是支付款項餘額（支付錢包付給業者），都是飛躍式成長。

銀行局副局長林志吉解釋，因為「用了就會愛上」，習慣養成後，民眾使用行動載具消費愈來愈多，也會新增更多店家使用。

銀行局統計，2021年1月底止，有五家專營電子支付機構及23家兼營電子支付機構，銀行、中華郵政及電子票證發行機構等總使用者人數約1,212萬人，相當於過半台灣人口，若以內政部統計逾20歲成年人口約1,944萬人來看，五位成年人就有三人使用電支。

街口仍以413.3萬人高居第一位，LINE Pay Money以314.6萬人排名第二，玉山銀行兼營電子支付以129.1萬人排第三，在銀行兼營電支中一枝獨秀，玉山銀與全家便利商店的合資公司「全盈支付」，成為國內電支市場新競爭者， 這是銀行跟非金融業者合組電支機構的首例 。

電子支付新銳悠遊付急速竄升，挾原本悠遊卡電子票證使用人口數眾多優勢，兼營電支後使用人數達82餘萬人，頗有凌駕老電子支付歐付寶94.68萬人老四寶座之勢。另外，愛金卡54萬餘人、橘子支28.5萬人數亦積極祭出高回饋，吸引新客戶加入。

因回饋加大，不少民眾更願意多儲值一些錢進App錢包，據銀行局統計，1月當月收受儲值款項金額持續成長到100.1億元，首破百億元大關，超過代收付的62億元，亦較去年同期成長100.6%；支付款項餘額38.9億元，年成長102.6%。