玉山金植樹造林 守護地球

為減緩地球暖化，玉山金控連續第3年於植樹月，攜手林務局推動「一生一樹 玉山植樹」計畫，玉山銀行總經理陳茂欽號召超過50位玉山志工共襄盛舉，10日在基隆市信義區國有林地親手種下森氏紅淡比、相思及大頭茶等原生種樹苗，期望喚起大家對土地的關懷，為減緩溫室效應盡一分心力，共同呵護美麗台灣。

玉山銀行總經理陳茂欽表示，玉山長期關注環境永續議題，以實際行動響應「聯合國永續發展目標SDG13氣候行動及SDG15陸地生態」，推動「一生一樹 玉山植樹」造林計畫。

今年，玉山認養位於基隆市信義區、暖暖區、新北市雙溪區的國有林地及及新北市三芝區的海岸林，面積合計7.15公頃，栽植光臘樹、青剛櫟、楓香、相思、紅楠、紅淡比、大頭茶等本土樹種，將整地後栽植林木，完成10,000株台灣原生樹苗的栽植撫育工作。

此外，玉山也結合金融本業，邀請「玉山御璽卡」卡友共同響應節能減碳，申請電子帳單或簡訊帳單之e化顧客，每筆一般消費將提撥0.2%簽帳金額捐助「一生一樹 玉山植樹」計畫，讓顧客在使用信用卡時，也能有機會參與永續，對環境做出貢獻。

林務局羅東林區管理處副處長鄧江山表示，近年來透過民間參與的力量，營造多樣豐富的森林生態環境，提高森林的公眾效益，感謝玉山以實際行動認養國有林地造林，推動森林及環境資源復育，增加林地覆蓋，維持國土保安效益。

玉山金控「一生一樹 玉山植樹」造林計畫，累計植樹面積已達24.85公頃，種下了逾40,000棵台灣原生樹種，估計每年可吸附720.9公噸的二氧化碳，若以一座大安森林公園一年吸收389公噸二氧化碳估計，約相當於1.8座大安森林公園的減碳量，有助減緩溫室效應、淨化空氣品質及維護生物多樣性。

玉山金控長期投入環境與生態保育，包括連續11年支持世界清潔日（Clean Up the World Weekend）、地球一小時關燈活動及連續八年與陽明山國家公園共同推廣蝴蝶棲地保育與環境教育、與國立海洋生物博物館共同推廣海龜生態保育與教育計畫、與科博館合作舉辦北極熊環境教育講座等。